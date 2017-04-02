Yeni hedef: 5 fark
Beşiktaş’ın en yakın takipçisi Başakşehir, Akhisar’a yenildi. Siyah-beyazlılar G.Birliği’ni yenerse puan farkını 5’e çıkaracak. Aboubakar cezalı, Caner sakat, Demba Ba ise belirsiz.
Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak G.Birliği maçına çevrilmiş durumda. Milli ara öncesinde oynanan son 2 lig maçında Kayserispor ve Antalyaspor ile berabere kalarak 4 puan yitiren Kara Kartal, rakibini mağlup etmeyi hedefliyor. Başakşehir'in Akhisar'a yenilmesi siyah-beyazlıların iştahını iyice artırdı. Kartal bugün Başkent ekibini yenerse puan farkını 5'e yükseltecek. Teknik direktör Şenol Güneş de Başakşehir'in kaybıyla beraber şampiyonluk yolunda önemi artan G.Birliği maçı öncesi oyuncularını uyardı. Deneyimli hoca "Tam ciddiyet istiyorum. Bu maçı alırsak büyük bir avantaj yakalayacağız. Herkes konsantre olsun" ifadelerini kullandı.
İKİ YILDIZ SINIRDA
Antalya maçında çift sarı karttan kırmızı kartla takımını yalnız bırakan Vincent Aboubakar, bugün forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Caner Erkin, Gençlerbirliği karşısında görev alamayacak. Sakatlığı geçen ve siyah-beyazlı takımın Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık maçının ikinci yarısında görev alan Senegalli forvet Demba Ba ise teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek. Siyah-beyazlı takımda Atiba ile Atınç Nukan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan her iki oyuncu bugünkü maçta da kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
Beşiktaş ile G.Birliği, ligde 88. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 48 galibiyetine karşılık, kırmızısiyahlılar sadece 7 kez kazandı, taraflar 32 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 138 golüne, G.Birliği 63 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maç 1-1 bitti.
PASTA BÜYÜK FARK
Beşiktaş, Süper Lig'in en yüksek isabetli pas ortalaması ile oynayan takımı olurken, Gençlerbirliği ise bu istatistiklerde sondan üçüncü sırada. Süper Lig'de geride kalan 25 haftada en çok isabetli pas yapan takım Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar maç başına 501 isabetli pas yaparken, bu haftaki rakibi G.Birliği 259,3 ortalama ile sondan üçüncü sırada yer alıyor.
Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de oynadığı 25 maç sonunda kalesinde 20 gol gördü. Beşiktaş böylece M.Başakşehir ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı oldu. Zirvede mücadele eden iki takım 20'şer gol yerken Beşiktaş toplam 10 maçı gol yemeden bitirdi.
G.Birliği'nden Serdar Gürler bu sezon ligde 10 gol atarken, kaleye toplam 42 şut çekti. Serdar Gürler 42 şutta 21 kez kaleyi isabet ettirdi. Kaleyi bulan şutlarının gol olma oranı bir başka deyişle isabetli şutlarını gole çevirme oranı ise yüzde 50.
Süper Lig'de bu sezon yabancıları en az gol atan takım Gençlerbirliği oldu. Ankara ekibinin yabancı oyuncuları bu sezon sadece 9 gol atabildi. Gençlerbirliği takımında bu sezon Süper Lig'de ikiden fazla gol atabilen yabancı oyuncu çıkmadı. Bu arada G.Birliği deplasmanda oynadığı son 5 lig maçında puan alamadı.
Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 42 lig karşılaşmasının 26'sını kazanırken, sadece bir kez yenildi, 15 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. İstanbul'da siyah-beyazlılar 68, kırmızı-siyahlılar ise 25 gol attı.
İKİ YILDIZ SINIRDA
Antalya maçında çift sarı karttan kırmızı kartla takımını yalnız bırakan Vincent Aboubakar, bugün forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Caner Erkin, Gençlerbirliği karşısında görev alamayacak. Sakatlığı geçen ve siyah-beyazlı takımın Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık maçının ikinci yarısında görev alan Senegalli forvet Demba Ba ise teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek. Siyah-beyazlı takımda Atiba ile Atınç Nukan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan her iki oyuncu bugünkü maçta da kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
Beşiktaş ile G.Birliği, ligde 88. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 48 galibiyetine karşılık, kırmızısiyahlılar sadece 7 kez kazandı, taraflar 32 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 138 golüne, G.Birliği 63 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maç 1-1 bitti.
PASTA BÜYÜK FARK
Beşiktaş, Süper Lig'in en yüksek isabetli pas ortalaması ile oynayan takımı olurken, Gençlerbirliği ise bu istatistiklerde sondan üçüncü sırada. Süper Lig'de geride kalan 25 haftada en çok isabetli pas yapan takım Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar maç başına 501 isabetli pas yaparken, bu haftaki rakibi G.Birliği 259,3 ortalama ile sondan üçüncü sırada yer alıyor.
Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de oynadığı 25 maç sonunda kalesinde 20 gol gördü. Beşiktaş böylece M.Başakşehir ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı oldu. Zirvede mücadele eden iki takım 20'şer gol yerken Beşiktaş toplam 10 maçı gol yemeden bitirdi.
G.Birliği'nden Serdar Gürler bu sezon ligde 10 gol atarken, kaleye toplam 42 şut çekti. Serdar Gürler 42 şutta 21 kez kaleyi isabet ettirdi. Kaleyi bulan şutlarının gol olma oranı bir başka deyişle isabetli şutlarını gole çevirme oranı ise yüzde 50.
Süper Lig'de bu sezon yabancıları en az gol atan takım Gençlerbirliği oldu. Ankara ekibinin yabancı oyuncuları bu sezon sadece 9 gol atabildi. Gençlerbirliği takımında bu sezon Süper Lig'de ikiden fazla gol atabilen yabancı oyuncu çıkmadı. Bu arada G.Birliği deplasmanda oynadığı son 5 lig maçında puan alamadı.
Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 42 lig karşılaşmasının 26'sını kazanırken, sadece bir kez yenildi, 15 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. İstanbul'da siyah-beyazlılar 68, kırmızı-siyahlılar ise 25 gol attı.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
Yeni hedef: 5 fark haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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