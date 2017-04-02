Vodafone Arena'da 16 maçta 48 puan
Beşiktaş, Vodafone Arena açıldığı günden beri ligde oynadığı maçlarda 38 bin seyirci ortalamasıyla mücadele ederken, yine maç başına 2,65 puan ortalaması yakaladı.
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni Vodafone Arena'da konuk etti. Kritik maçta Dolmabahçe'de tribünler yine tıklım tıklım dolarken, mücadelenin zor anlarında siyah-beyazlı takımın destekçisi yine taraftarı oldu ve Beşiktaş Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorla mağlup etti.
16 maç 48 puan
Geçen sene Bursaspor maçıyla açılışı yapılan Vodafone Arena'da bugüne kadar oynanan 16 lig maçında, siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını hiç yalnız bırakmadı. Beşiktaş, evinde oynadığı karşılaşmalarda maç başına 38 bin taraftar ortalamasıyla mücadele ediyor. 41 bin 903 kapasiteli Vodafone Arena'da rakip taraftara ayrılan bölüm ise 2 bin kişilik. Yapımı 2,5 yıl süren stadında Beşiktaş, oynadığı 16 lig maçında 42 puan topladı ve maç başına 2,65 puan ortalaması ile mücadele etti.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:22
- Maça damga vuran pozisyon!
Toplam 30
Yorum
HAKEM ÇOK GÜZEL POZİSYON ÇOK GÜZEL. HERKES AYNA GİBİ GÖRÜYOR DA HAKEM GÖRMEMEK İÇİN ARKASINI DÖNÜYOR.BU TERMİNATÖRÜN AKLI BOZUK
- Deplasman 'Fırtına'sı
Toplam 5
Yorum
Berbat ötesi bir futbol Bir Ts li olarak yeminle utandım bu nasıl bir futbol böyle onca güzel maçtan sonra tek güzel olan şey 3 puan
- Deplasman 'Fırtına'sı
Toplam 5
Yorum
BASTIR RİZE HADİ RİZE BASTIR RİZE BASTIR RİZE BAKMAYIN SİZ BU BELEŞÇİLERE
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