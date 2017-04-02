 Vodafone Arena'da 16 maçta 42 puan – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    'da 16 maçta 42 puan

    Vodafone Arena'da 16 maçta 42 puan

    Beşiktaş, açıldığı günden beri ligde oynadığı maçlarda 38 bin seyirci ortalamasıyla mücadele ederken, yine maç başına 2,65 puan ortalaması yakaladı.

    11 Mayıs 2016 yılında 2015-2016 sezonunun 28. hafta Bursaspor ile oynanan maçta açılan siyah-beyazlı takımın evi 'da o günden bugüne kadar oynanan toplam 16 lig maçında tribünler hiç boş kalmadı.

    Tam destek
    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni Vodafone Arena'da konuk etti. Kritik maçta Dolmabahçe'de tribünler yine tıklım tıklım dolarken, mücadelenin zor anlarında siyah-beyazlı takımın destekçisi yine taraftarı oldu ve Beşiktaş Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorla mağlup etti.

    16 maç 42 puan
    Geçen sene Bursaspor maçıyla açılışı yapılan Vodafone Arena'da bugüne kadar oynanan 16 lig maçında, siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını hiç yalnız bırakmadı. Beşiktaş, evinde oynadığı karşılaşmalarda maç başına 38 bin taraftar ortalamasıyla mücadele ediyor. 41 bin 903 kapasiteli Vodafone Arena'da rakip taraftara ayrılan bölüm ise 2 bin kişilik. Yapımı 2,5 yıl süren stadında Beşiktaş, oynadığı 16 lig maçında 42 puan topladı ve maç başına 2,65 puan ortalaması ile mücadele etti.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:47
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