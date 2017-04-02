 ''Sırada Lyon var'' – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    ''Sırada var''

    ''Sırada Lyon var''

    Başkanı , gözünü 'ne dikti.

    Orman, "Sırada Lyon var. Sezon sonu ligde şampiyon olup üçüncü yıldıza kavuşurken, Avrupa'da da tarihi zaferler kazanarak, önemli noktalara gelme arzusundayız" diye konuştu.

    BOŞ TRİBÜNLERE...
    Başkan , siyah-beyazlı taraftarları teşekkür etti. Orman, "Rakiplerimiz boş tribünlere oynarken, evimizdeki maçlarda sizlerin her koşulda tribünleri doldurmanız, 90 dakika boyunca futbolcularımızı desteklemeniz beni gururlandırıyor" dedi.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:52
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