''Sırada Lyon var''
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne dikti.
Orman, "Sırada Lyon var. Sezon sonu ligde şampiyon olup üçüncü yıldıza kavuşurken, Avrupa'da da tarihi zaferler kazanarak, önemli noktalara gelme arzusundayız" diye konuştu.
BOŞ TRİBÜNLERE...
Başkan Fikret Orman, siyah-beyazlı taraftarları teşekkür etti. Orman, "Rakiplerimiz boş tribünlere oynarken, evimizdeki maçlarda sizlerin her koşulda tribünleri doldurmanız, 90 dakika boyunca futbolcularımızı desteklemeniz beni gururlandırıyor" dedi.
BOŞ TRİBÜNLERE...
Başkan Fikret Orman, siyah-beyazlı taraftarları teşekkür etti. Orman, "Rakiplerimiz boş tribünlere oynarken, evimizdeki maçlarda sizlerin her koşulda tribünleri doldurmanız, 90 dakika boyunca futbolcularımızı desteklemeniz beni gururlandırıyor" dedi.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
''Sırada Lyon var'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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