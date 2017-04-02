Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Beşiktaş yorumu

Siyah-beyazlıların net bir skorla kazandığı maçı NTV Spor'daki 'Yüzde yüz futbol' programında yorumlayan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Süper Lig'deki her takımdan bir gömlek üstün olduğunu söyledi. Dilmen'in yorumları şöyle:

"FABRI DE TOLGA DA ÇOK İYİYDİ"

İkinci yarıda direncini sürdürebilmesi için 1-1'i yakalayıp direnç gösterecekti ama olmadı. Talisca'nın attığı gol maçı bitirdi. 1-0 gerideyken 1-1'i yakalasaydı da olurdu ama Beşiktaş'ın hem birinci hen ikinci kalecisi başarılıydı.

"G.BİRLİĞİ BEŞİKTAŞ'I ZORLADI"

Gençlerbirliği çok yakın oynadı. Herkese yakın oynadılar ve bu Beşiktaş'ı biraz zorladı. İkinci golün ardından son 33 dakikada Gençlerbirliği istatistiği ortaya çıktı. Son 4 deplasmanın üçünü 3 farklı kaybetmişler. Çözüldüler yani Beşiktaş sazı eline alınca muhteşem bir futbol ortaya koydular"

"MAÇI İZLEYENLER KEYİF ALDI"

Statta, kulübede oturan ve televizyonda izleyenler çok keyif aldılar. Uzatmalarda bile pozisyona girdiler. Ligin en çok gol atan en az gol yiyen takımı, en çok maç kazananı Beşiktaş, 5 puan fakla lider olan Beşiktaş. Herkes böyle bir futbol ister."

"VAN PERSIE EŞİNE 'KEŞKE' DİYORDUR"

Maça gidenler Talisca bir şut atar, Quaresma tersten orta keser diye bakıyor. Atiba ve Oğuzhan öyle bir top oynuyorlar ki isabet oranları müthiş. Cenk kardeşimin ver-al olayı iyi olsa santrfor yanında olan futbolcular da çok gol atar. Beşiktaş'ın üst düzey kalitesine daha fazla ayak uydurması gerekiyor. Bütün takımların santraforları keşke biz bu takımda oynasak diyorlardır. Van Persie bile eşine söylüyordur. Eren Derdiyok bile söylüyordur.

"5'Lİ SAVUNMAYLA BİLE DURDURAMIYORLAR"

Kaybetmeme şablonuyla oynasaniz bile Beşiktaş bir şekilde yolunu bulup golü atıyor. Rakip takım ben kapanmayayım derse 5-6 golee gidiyor Beşiktaş... 0-0 giden oyunda 5'li savunmaya karşı bile bir anda 3-4 oyuncuyla içeriye girebiliyorlar. Beşiktaş'ın en büyük avantajı dar alanda Türkiye'nin en iyi top oynayan ekibi..."

"BILIC, 2-0'DA 'DUR' DİYORDU"

Gençlerbirliği 2-0!a kadar disiplinli oynadı ama Beşiktaş da buna karşılık verdi. Bilic zamanında 2-0'dan sonra takım savunmaya çekliordu şimdi öyle değil. Beşiktaş kabuk değiştirdi. savunmada oynayan 5 oyuncunun 4'ü değişti İlerde Babel Talisca geldi. Gomez yerine Aboubakar geldi. Adriano'yu ver hem F.Bahçe hem G.Saray ister.

"HER TAKIMDAN BİR GÖMLEK ÜSTÜN"

Beşiktaş'ın oyun gücü ve Türkiye dinamitlerinden söylüyorum. Siyah-beyazlı takım Türkiye'de yer alan her takımdan bir gömlek üstün... Gomez bu sezon kalsa en az 25 golü vardı. Bir takımın zaafları vardır. Temaslı oyunda biraz zorlanıyorlar, sinirleniyorlar. Şenol GÜneş de olmak üzere sinirleniyorlar.