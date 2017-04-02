 ''Kaderime razı olmam'' – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ''Kaderime razı olmam''

    ''Kaderime razı olmam''

    “Sadece kalecilik yapmam. Bana göre en iyi savunma, saldırıdır felsefesini uygularım”

    'ın başarılı kalecisi şampiyon olacaklarını söyledi. Taraftarın ilgisine teşekkür eden İspanyol eldiven, "Bu sevgiye layık olmak için Beşiktaş'ın başarısına odaklandığımı ve kalemizin emin ellerde olduğunun bilinmesini istiyorum. Şampiyonluk bizim olacak" dedi.

    BAŞKALDIRMAYI SEVERİM
    Beşiktaş'ın askeri olduğunu ifade eden Fabricio şöyle devam etti: İyi bir kaleci olmak için her idmandan keyif alman lazım. Sadece file bekçiliği yapmam, oyunu daha ileriden okurum. Yalnızlığı reddeder ve stoperlerimizle bir olurum. Kaderime razı olmayı değil, 'en iyi savunma saldırıdır' deyip, kaderime başkaldırmayı tercih ederim.

    ŞİŞTT YAPMAYI UNUTTUM
    "Olympiakos maçı sonrası deniz tarafındaki tribüne gittik. On ikinci adamımız, Beşiktaşlı taraftarımızı mutlu görmek, bizi de mutlu ediyordu. Heyecandan üçlü çektirirken 'Şişttt' yapmayı unuttum."
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:55
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