''Kaderime razı olmam''
“Sadece kalecilik yapmam. Bana göre en iyi savunma, saldırıdır felsefesini uygularım”
Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Fabricio şampiyon olacaklarını söyledi. Taraftarın ilgisine teşekkür eden İspanyol eldiven, "Bu sevgiye layık olmak için Beşiktaş'ın başarısına odaklandığımı ve kalemizin emin ellerde olduğunun bilinmesini istiyorum. Şampiyonluk bizim olacak" dedi.
BAŞKALDIRMAYI SEVERİM
Beşiktaş'ın askeri olduğunu ifade eden Fabricio şöyle devam etti: İyi bir kaleci olmak için her idmandan keyif alman lazım. Sadece file bekçiliği yapmam, oyunu daha ileriden okurum. Yalnızlığı reddeder ve stoperlerimizle bir olurum. Kaderime razı olmayı değil, 'en iyi savunma saldırıdır' deyip, kaderime başkaldırmayı tercih ederim.
ŞİŞTT YAPMAYI UNUTTUM
"Olympiakos maçı sonrası deniz tarafındaki tribüne gittik. On ikinci adamımız, Beşiktaşlı taraftarımızı mutlu görmek, bizi de mutlu ediyordu. Heyecandan üçlü çektirirken 'Şişttt' yapmayı unuttum."
BAŞKALDIRMAYI SEVERİM
Beşiktaş'ın askeri olduğunu ifade eden Fabricio şöyle devam etti: İyi bir kaleci olmak için her idmandan keyif alman lazım. Sadece file bekçiliği yapmam, oyunu daha ileriden okurum. Yalnızlığı reddeder ve stoperlerimizle bir olurum. Kaderime razı olmayı değil, 'en iyi savunma saldırıdır' deyip, kaderime başkaldırmayı tercih ederim.
ŞİŞTT YAPMAYI UNUTTUM
"Olympiakos maçı sonrası deniz tarafındaki tribüne gittik. On ikinci adamımız, Beşiktaşlı taraftarımızı mutlu görmek, bizi de mutlu ediyordu. Heyecandan üçlü çektirirken 'Şişttt' yapmayı unuttum."
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
''Kaderime razı olmam'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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