''Hepsinin yeri ayrı''
Futbol serüveninin 2004 yılında Beşiktaş'ın altyapısında başladığını ve şampiyon bir takımın tecrübeli futbolcusu olarak devam ettiğini ifade eden Necip Uysal; bugüne kadar çalıştığı teknik adamların hepsinin kendisine ayrı ayrı katkısı olduğunu ifade etti.
İşte Necip'in ağzından hocalarının kendisine katkısı: "PA F takıma geldiğimde Fikret Demirer ile çalıştım. Benden büyük yaş grubu olmasına rağmen beni oynattı, bana güvendi. PA F takımdayken beni görüp, A takıma çağıran kişi ise Ertuğrul Sağlam'dır. O sezon A takımın kampına gittim. Mustafa Denizli ile oynamaya başladım, Schuster zamanında ise daha sık forma şansı buldum. Tayfur Havutçu da, hem antrenör hem de insan ve abi olarak benim için çok önemli bir isim. Onun dediklerini her zaman uyguladım. Slaven Bilic de beni çok sevdi ve şimdi de Türk futbolunun en büyük isimlerinden Şenol Güneş hocamın öğrencisi olmaktan dolayı gururluyum."
SORUN ÇÖZÜCÜ NECİP UYSAL!
Beşiktaşlı Necip Uysal'a övgü dolu sözler, bu kez de takım arkadaşlarından geldi. Beşiktaş Dergisi, altyapıdan yetişen ve takım kaptanlığına kadar yükselen Necip Uysal'ın kısa bir biyografisini anlatan kitabı derginin eki olarak taraftarlarına sundu. Kitapçıkta Beşiktaş'taki hayatını anlatan Necip'i eski ve yeni takım arkadaşları ile teknik direktörleri de birer cümle ile değerlendirdi. Arkadaşlarının ve eski, yeni teknik direktörlerinin bir kısmının Necip Uysal'a dair görüşleri şöyle:
Şenol Güneş: Necip'in performansını olumlu buluyorum, daha da iyi olacak.
Demba Ba: Necip dışarıda ne kadar sakinse saha içinde de o kadar yırtıcı bir Kartal gibi...
Slaven Bilic: 'Pulp Fiction' filmindeki Mr. Wolf'a (Hızlı, dakik, problem çözücü) benzemiyor mu?
Atiba: Necip takımımızın gizli silahı gibi. Oyuna girer ve takıma müthiş pozitif bir katkı sunuyor.
Oğuzhan: Necip Uysal benim için arkadaştan da öte, bir kardeştir.
Cenk: Beşiktaş'ın çocuğu Necip Uysal, çok kuvvetli bir futbolcudur.
Quaresma: Fiziğini ve futbol anlayışını ne kadar olumlu yönde geliştirdiğini görebiliyoruz.
Olcay: Artık takımlarımız ayrı olsa da gönüllerimiz bir. Kardeşimsin Necip Uysal.
Atınç: Biz Beşiktaş'ta bir aileyiz, Necip Uysal da, hem örnek aldığım bir profesyonel hem de abim gibidir.
SORUN ÇÖZÜCÜ NECİP UYSAL!
Beşiktaşlı Necip Uysal'a övgü dolu sözler, bu kez de takım arkadaşlarından geldi. Beşiktaş Dergisi, altyapıdan yetişen ve takım kaptanlığına kadar yükselen Necip Uysal'ın kısa bir biyografisini anlatan kitabı derginin eki olarak taraftarlarına sundu. Kitapçıkta Beşiktaş'taki hayatını anlatan Necip'i eski ve yeni takım arkadaşları ile teknik direktörleri de birer cümle ile değerlendirdi. Arkadaşlarının ve eski, yeni teknik direktörlerinin bir kısmının Necip Uysal'a dair görüşleri şöyle:
Şenol Güneş: Necip'in performansını olumlu buluyorum, daha da iyi olacak.
Demba Ba: Necip dışarıda ne kadar sakinse saha içinde de o kadar yırtıcı bir Kartal gibi...
Slaven Bilic: 'Pulp Fiction' filmindeki Mr. Wolf'a (Hızlı, dakik, problem çözücü) benzemiyor mu?
Atiba: Necip takımımızın gizli silahı gibi. Oyuna girer ve takıma müthiş pozitif bir katkı sunuyor.
Oğuzhan: Necip Uysal benim için arkadaştan da öte, bir kardeştir.
Cenk: Beşiktaş'ın çocuğu Necip Uysal, çok kuvvetli bir futbolcudur.
Quaresma: Fiziğini ve futbol anlayışını ne kadar olumlu yönde geliştirdiğini görebiliyoruz.
Olcay: Artık takımlarımız ayrı olsa da gönüllerimiz bir. Kardeşimsin Necip Uysal.
Atınç: Biz Beşiktaş'ta bir aileyiz, Necip Uysal da, hem örnek aldığım bir profesyonel hem de abim gibidir.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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