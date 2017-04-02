Hepimiz Kartal'ız
Beşiktaş; Oğuzhan ve Necip Uysal ile 4 yıllık, Marcelo ile 3 ylılık sözleşme yeniliyor Oğuzhan’ın sözleşmesine serbest kalma bedeli olarak 30 milyon euro yazılacak.
Siyah-beyazlı yönetim, bir yandan yeni takviyelerle takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarını yaparken, bir yandan da iç transferde bazı oyuncuların sözleşmelerini uzatmak için düğmeye bastı. Geçen hafta İstanbul'a gelen Oğuzhan Özyakup, Marcelo ve Necip Uysal'ın menajeri Kees Vos, Beşiktaş'ta transfer komitesinin başkanı Umut Güner ve Asbaşkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya geldi. Üç isimle de her konuda anlaşmaya varıldığı öğrenilirken; siyah-beyazlılar Oğuzhan ve Necip ile 4, Marcelo ile de 3 senelik yeni sözleşme yapacak.
OZZİE EL YAKIYOR
Yönetimin sözleşme yenileme teklifini kabul eden Oğuzhan'ın maaşı ilk yıl için 2 milyon 250 bin euro'ya çıkarılacak. Sezonluk 150 bin euro'luk zam artışı verilecek. 2020-21 sezonuna gelindiğinde Oğuzhan'ın maaşı 2 milyon 850 bin euro olacak. Ayrıca puan başına 4 bin euro alacak Oğuzhan'ın yeni sözleşmesindeki en önemli madde ise serbest kalma bedelinin 30 milyon euro olarak yazması olacak.
KAPTAN DA KALICI
Oğuzhan gibi Necip Uysal'ın da sözleşmesi de 4 yıl için uzatılacak. Beşiktaş altyapısından yetişen tecrübeli oyuncunun maaşı 1.1 milyon euro'dan, 1 milyon 250 bin euro'ya yükseltilecek. Necip'in 10 bin euro olan maç başı ücreti kaldıracak, puan başı 4 bin euro verilecek. Necip'in birebir görüşme yaptığı yönetici Umut Güner'e, "Kariyerimin sonuna kadar Beşiktaş'ta kalmak istiyorum" dediği öğrenildi.
'ŞARTLI' UZATMA
Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı stoper Marcelo ile de 3 yıllık sözleşme yapılacak. Brezilyalı stopere iki yıl için 1.5'ar milyon euro ödenecek. İkinci yıl en az 20 maçta ilik 11'de başlaması durumunda, üçüncü yılda da 1.5 milyon euro alacak. Aksi taktirde maaşı 1.2 milyon euro'ya düşecek. Sambacının da yönetime, Türkiye'de çok mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini söyledi belirtildi.
OZZİE EL YAKIYOR
Yönetimin sözleşme yenileme teklifini kabul eden Oğuzhan'ın maaşı ilk yıl için 2 milyon 250 bin euro'ya çıkarılacak. Sezonluk 150 bin euro'luk zam artışı verilecek. 2020-21 sezonuna gelindiğinde Oğuzhan'ın maaşı 2 milyon 850 bin euro olacak. Ayrıca puan başına 4 bin euro alacak Oğuzhan'ın yeni sözleşmesindeki en önemli madde ise serbest kalma bedelinin 30 milyon euro olarak yazması olacak.
KAPTAN DA KALICI
Oğuzhan gibi Necip Uysal'ın da sözleşmesi de 4 yıl için uzatılacak. Beşiktaş altyapısından yetişen tecrübeli oyuncunun maaşı 1.1 milyon euro'dan, 1 milyon 250 bin euro'ya yükseltilecek. Necip'in 10 bin euro olan maç başı ücreti kaldıracak, puan başı 4 bin euro verilecek. Necip'in birebir görüşme yaptığı yönetici Umut Güner'e, "Kariyerimin sonuna kadar Beşiktaş'ta kalmak istiyorum" dediği öğrenildi.
'ŞARTLI' UZATMA
Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı stoper Marcelo ile de 3 yıllık sözleşme yapılacak. Brezilyalı stopere iki yıl için 1.5'ar milyon euro ödenecek. İkinci yıl en az 20 maçta ilik 11'de başlaması durumunda, üçüncü yılda da 1.5 milyon euro alacak. Aksi taktirde maaşı 1.2 milyon euro'ya düşecek. Sambacının da yönetime, Türkiye'de çok mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini söyledi belirtildi.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
Hepimiz Kartal'ız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.