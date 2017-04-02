Fabri oyuna devam edemedi!
Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabricio, 34. dakikada Uğur Çiftçi'nin şutunda yüzüne çarpan top sonrası sakatlandı. Tecrübeli kaleciye sahada sağlık görevlileri 3 dakikaya yakın müdahale ederken, Fabri'nin gözünde büyük bir şişme ve morarma meydana geldi.
Daha sonra sakatlık geçiren ve 3 dakikaya yakın yerde kalan Fabricio'nun gözü morardı ve şişlik meydana geldi.
İspanyol kaleci, oyundan çıkarken tribünler başarılı eldivene tezahüratlarda bulundu. Oyundan çıktığı için üzgün olan Fabri'nin yerine 43. dakikada oyuna Tolga Zengin oyuna dahil oldu.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:19
- Maça damga vuran pozisyon!
Toplam 30
Yorum
HAKEM ÇOK GÜZEL POZİSYON ÇOK GÜZEL. HERKES AYNA GİBİ GÖRÜYOR DA HAKEM GÖRMEMEK İÇİN ARKASINI DÖNÜYOR.BU TERMİNATÖRÜN AKLI BOZUK
- Deplasman 'Fırtına'sı
Toplam 5
Yorum
Berbat ötesi bir futbol Bir Ts li olarak yeminle utandım bu nasıl bir futbol böyle onca güzel maçtan sonra tek güzel olan şey 3 puan
- Deplasman 'Fırtına'sı
Toplam 5
Yorum
BASTIR RİZE HADİ RİZE BASTIR RİZE BASTIR RİZE BAKMAYIN SİZ BU BELEŞÇİLERE
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