 Fabri oyuna devam edemedi! – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Fabri oyuna devam edemedi!

    Fabri oyuna devam edemedi!

    'ın İspanyol kalecisi Fabricio, 34. dakikada Uğur Çiftçi'nin şutunda yüzüne çarpan top sonrası sakatlandı. Tecrübeli kaleciye sahada sağlık görevlileri 3 dakikaya yakın müdahale ederken, Fabri'nin gözünde büyük bir şişme ve morarma meydana geldi.

    'in 26. haftasında , ile karşılaşıyor. Maçın 34. dakikasında yaşanan bir pozisyonda kaleci Fabri sakatlandı ve Beşiktaşlı taraftarları korkuttu. Uzun süre yerden kalkamayan tecrübeli kaleci, Uğur Çiftçi'nin 34. dakikada çektiği şutta topu yüzüyle kurtardı ve gol olmasını engelledi.



    Daha sonra sakatlık geçiren ve 3 dakikaya yakın yerde kalan Fabricio'nun gözü morardı ve şişlik meydana geldi.



    İspanyol kaleci, oyundan çıkarken tribünler başarılı eldivene tezahüratlarda bulundu. Oyundan çıktığı için üzgün olan Fabri'nin yerine 43. dakikada oyuna Tolga Zengin oyuna dahil oldu.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:19
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