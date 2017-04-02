Demba Ba Beşiktaş taraftarına söz verdi

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Beşiktaş'ta Demba Ba sevinci yaşandı. Ağır sakatlığının ardından ilk kez bir resmi maçın 18 kişilik kadrosuna giren Demba Ba, Beşiktaş - Gençlerbirliği müsabakasının yedek kulübesinde yer aldı.

Senegalli golcü aylar sonra sahaya dönmenin sevincini yaşarken, maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Demba Ba açıklamasında, "Yaşadığım uzun sakatlıktan sonra bana bu fırsatı veren Şenol Güneş'e ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Beşiktaş'taki ilk dönemimde %100 ile oynamıştım. Şimdi %120 ile oynayacağımın güvencesini veriyorum. Tamamen mutlulukla doluyum. Her şeyimi vermek istediğim yerdeyim." diye konuştu.



DEMBA BA, 678 GÜN SONRA KADRODA

Devre arasında yeniden Beşiktaş'a transfer olan Demba Ba, uzun bir aradan resmi bir maçta kadroda şans buldu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan ve takımının Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında ikinci yarıda görev yapan tecrübeli oyuncu, 678 gün sonra resmi bir mücadelede kadroda yer aldı. Beşiktaş'ta 2014-2015'te yer alan ve siyah-beyazlı formayla son maçını 24 Mayıs 2015'te oynayan Demba Ba, sonraki sezon başında Çin'e transfer olmuştu.



Taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan Senegalli oyuncuyu tribüne çağırarak bir süre sevgi gösterisinde bulundu. Siyah-beyazlı takımda Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Andreas Beck ve Gökhan İnler de ilerleyen dakikalarda şans bulmak için yedek kulübesinde bekledi. Taraftarlar, Beşiktaş'ın Romanya'nın Astra Giurgiu takımı ile yaptığı ve 3-1 mağlup olduğu hazırlık maçında yediği hatalı goller nedeniyle tepki gösterdiği kaleci Tolga Zengin'e de tezahüratlarla destek verdi.