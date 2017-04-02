Çak bi beşlik!
Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'nin Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca ve Ryan Babel'in golleriyle 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 58 yapan Kara Kartal, en yakın rakibi Medipol Başakşehir'le olan puan farkını 5'e çıkardı.
Şampiyonluk yarışındaki en yakın takipçisi Başakşehir'in 3 puan kaybettiği haftada arayı açma şansı yakalayan lider Beşiktaş, ayağına gelen fırsatı iyi değerlendirdi. Vodafone Arena'daki maçta Gençlerbirliği karşısında galiiyeti 3 golle alan siyah-beyazlılar puanını 58'e yaptı ve ikinci sıradaki Başakşehir'le puan farkını 5'e çıkardı. Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri Oğuzhan (45+5), Talisca (61') ve Ryan Babel (85') kaydetti.
KİLİDİ OĞUZHAN KIRDI!
Maçın ilk yarısında topa sahip olma oranlarında rakibine kurduğu üstünlüğe rağmen pozisyon üretmekta zorlanan Beşiktaş, aradığı golü ilk yarının uzatma bölümünde buldu. Beşiktaş, 45+5. dakikada Oğuzhan Özyakup'un golüyle devreye 1-0 önde girdi. Quaresma'nın soldan ortasında Babel indirdi, Oğuzhan önünde kalan topa yaptığı vuruşla skoru 1-0'a getirdi.
TALİSCA'DAN MÜTHİŞ FRİKİK
Beşiktaş, Talisca'nın müthiş frikik golüyle skoru 2-0 yaptı! 61. dakikada Talisca hafif sağ çaprazdan sol ayağıyla frikikten harika bir şut çıkardı ve fark ikiye çıktı. Brezilyalı yıldız siyah-beyazlı formayla bu sezon 6. frikik golüne imza atmış oldu.
RYAN BABEL; ÇİVİ GİBİ!..
Vodafone Arena'da son sözü 86. dakikada Ryan Babel söyledi. Ceza sahası dışından füze gibi bir vuruş çıkaran Hollandalı golcü, Avustralyalı kaleci Hopf'u üçüncü kez mağlup ederek maçın skorunu belirledi: 3-0.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:20
- Maça damga vuran pozisyon!
Toplam 30
Yorum
HAKEM ÇOK GÜZEL POZİSYON ÇOK GÜZEL. HERKES AYNA GİBİ GÖRÜYOR DA HAKEM GÖRMEMEK İÇİN ARKASINI DÖNÜYOR.BU TERMİNATÖRÜN AKLI BOZUK
- Deplasman 'Fırtına'sı
Toplam 5
Yorum
Berbat ötesi bir futbol Bir Ts li olarak yeminle utandım bu nasıl bir futbol böyle onca güzel maçtan sonra tek güzel olan şey 3 puan
- Deplasman 'Fırtına'sı
Toplam 5
Yorum
BASTIR RİZE HADİ RİZE BASTIR RİZE BASTIR RİZE BAKMAYIN SİZ BU BELEŞÇİLERE
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