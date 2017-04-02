Çak bi beşlik!

Şampiyonluk yarışındaki en yakın takipçisi Başakşehir'in 3 puan kaybettiği haftada arayı açma şansı yakalayan lider Beşiktaş, ayağına gelen fırsatı iyi değerlendirdi. Vodafone Arena'daki maçta Gençlerbirliği karşısında galiiyeti 3 golle alan siyah-beyazlılar puanını 58'e yaptı ve ikinci sıradaki Başakşehir'le puan farkını 5'e çıkardı. Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri Oğuzhan (45+5), Talisca (61') ve Ryan Babel (85') kaydetti.

KİLİDİ OĞUZHAN KIRDI!

Maçın ilk yarısında topa sahip olma oranlarında rakibine kurduğu üstünlüğe rağmen pozisyon üretmekta zorlanan Beşiktaş, aradığı golü ilk yarının uzatma bölümünde buldu. Beşiktaş, 45+5. dakikada Oğuzhan Özyakup'un golüyle devreye 1-0 önde girdi. Quaresma'nın soldan ortasında Babel indirdi, Oğuzhan önünde kalan topa yaptığı vuruşla skoru 1-0'a getirdi.

TALİSCA'DAN MÜTHİŞ FRİKİK

Beşiktaş, Talisca'nın müthiş frikik golüyle skoru 2-0 yaptı! 61. dakikada Talisca hafif sağ çaprazdan sol ayağıyla frikikten harika bir şut çıkardı ve fark ikiye çıktı. Brezilyalı yıldız siyah-beyazlı formayla bu sezon 6. frikik golüne imza atmış oldu.

RYAN BABEL; ÇİVİ GİBİ!..

Vodafone Arena'da son sözü 86. dakikada Ryan Babel söyledi. Ceza sahası dışından füze gibi bir vuruş çıkaran Hollandalı golcü, Avustralyalı kaleci Hopf'u üçüncü kez mağlup ederek maçın skorunu belirledi: 3-0.