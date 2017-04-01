Yüksek riskli maç
13 Nisan'da oynanacak Lyon-Beşiktaş maçı, UEFA tarafından 'yüksek riskli maç' kategorisine alındı.
Fransa'da oynanacak maç için UEFA Delegesine eş olarak UEFA Güvenlik Temsilcisi de bu maç için atandı. UEFA delegesinin özellikle, 'Siyasi slogan, pankart' konusunda titizleneceği bildirildi.
İSTANBUL'DAN YARDIM
Lyon Emniyeti, 13 Nisan'daki maç için İstanbul Emniyeti'nden yardım istedi. İstanbul Emniyeti tarafından özel bir ekibin pazartesi günü Lyon'a gideceği ve gerekli tedbirlerin masaya yatırılacağı bildirildi. Talep olursa maç günü de İstanbul'dan belirli sayıda polis maç günü Lyon'da olacak.
İSTANBUL'DAN YARDIM
Lyon Emniyeti, 13 Nisan'daki maç için İstanbul Emniyeti'nden yardım istedi. İstanbul Emniyeti tarafından özel bir ekibin pazartesi günü Lyon'a gideceği ve gerekli tedbirlerin masaya yatırılacağı bildirildi. Talep olursa maç günü de İstanbul'dan belirli sayıda polis maç günü Lyon'da olacak.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
Yüksek riskli maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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