 Yüksek riskli maç – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Yüksek riskli maç

    Yüksek riskli maç

    13 Nisan'da oynanacak - maçı, tarafından 'yüksek riskli maç' kategorisine alındı.

    Fransa'da oynanacak maç için Delegesine eş olarak UEFA Güvenlik Temsilcisi de bu maç için atandı. UEFA delegesinin özellikle, 'Siyasi slogan, pankart' konusunda titizleneceği bildirildi.

    İSTANBUL'DAN YARDIM
    Emniyeti, 13 Nisan'daki maç için İstanbul Emniyeti'nden yardım istedi. İstanbul Emniyeti tarafından özel bir ekibin pazartesi günü Lyon'a gideceği ve gerekli tedbirlerin masaya yatırılacağı bildirildi. Talep olursa maç günü de İstanbul'dan belirli sayıda polis maç günü Lyon'da olacak.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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