Sözleşme uzatma harekatı başladı
Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in de talepleri doğrultusunda birçok isimle nikah tazelemek için masaya oturacak. Görüşme odasına çağırılacak ilk isimler Necip Uysal, Marcelo ve Oğuzhan Özyakup. Yönetim sezon sona ermeden üç oyunun da sözleşmesini uzatacak. Aboubakar görüşmesi ise sezon sonunda.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 2
Yorum
Halis Beşiktaş devri diyen arkadaş Feyyaz-Oktay-Tümer-Sergen gibi futbolarını aldık beşiktaş Fenerbahçeyle transfer yarışına giremez
- Yanal'a açık çek
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valla ilk defa fotomaçı ayakta alkışlıyorum. kim bu haberin başlığını attıysa kreatif olmuş. gerçekten tebrik ederim akıl dolu haber başlığı
- M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik
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gomez iyi bide satılmış biletleri al dua etki hepsini almadık
Sözleşme uzatma harekatı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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