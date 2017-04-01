 Sözleşme uzatma harekatı başladı – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Sözleşme uzatma harekatı başladı

    Sözleşme uzatma harekatı başladı
    Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in de talepleri doğrultusunda birçok isimle nikah tazelemek için masaya oturacak. Görüşme odasına çağırılacak ilk isimler , ve . Yönetim sezon sona ermeden üç oyunun da sözleşmesini uzatacak. Aboubakar görüşmesi ise sezon sonunda.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:39
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