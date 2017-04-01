"Şampiyonluk bizim olacak"
Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Fabricio Ramirez bu sezon şampiyonluğu kazanacaklarını söyledi.
Beşiktaş dergisine açıklamalarda bulunan Fabricio, Real Madrid ve Barcelona'nın da savunmada açık verip gol yediklerini belirtirken ''bu futbolun doğasında var'' diye konuştu.
Fabricio'nun açıklamaları şöyle:
"Bana güvendiğiniz için teşekkür ediyorum. Sevginize layık olmak için tüm konsantrasyonumu Beşiktaş'ın başarısına odaklandığımı ve kalemizin emin ellerde olduğunu bilin istedim. Şampiyonluk bizim olacak."
''REAL MADRİD VE BARCELONA DA GOL YİYOR''
''Real Madrid de, Barcelona da bazen savunmada açık veriyor, gol yiyor, gol atıyor. Futbolun doğası bu.Olympiakos maçı sonunda deniz tarafındaki tribüne gittik. On ikinci adamımız, Beşiktaşlı taraftarımızı mutlu görmek bizi de mutlu ediyordu. Heyecandan üçlü çektirirken 'Şişttt' yapmayı unuttum."
''KADERİME RAZI OLMAYI DEĞİL BAŞKALDIRMAYI TERCİH EDERİM''
"İyi bir kaleci olmak için ilk başta çıktığın her antrenmandan keyif alman lazım. Kendini geliştirebiliyorsan bu en büyük adımdır. Sonrasında her antrenmanda bir şeyler öğrenebiliyor musun, kendine bir şeyler katabiliyor musun bu da çok önemlidir.File bekçiliği yapmam, oyunu daha ileriden okurum. Yalnızlığı reddeder ve stoperlerimizle bir olurum. Kaderime razı olmayı değil, 'en iyi savunma saldırıdır' deyip kaderime başkaldırmayı tercih ederim. Beşiktaş'ın askeriyim."
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:15
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Yorum
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gençliğine duyurulur.gözünüz tc de olsun GS YIN K. KIBRIS EKONOMİSİNE KATKISI OLACAK BU PROJEYE BİLE, KATLANAMAYAN BU PALİKARYA YA SANKİ SORAN VARMIŞ GİBİ KONUŞUYOR. KIBRIS TÜRK
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