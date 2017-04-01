Necip Uysal'ı anlattılar

Kitapçıkta Beşiktaş'taki hayatını anlatan Necip'i eski ve yeni takım arkadaşları ile teknik direktörleri de birer cümle ile değerlendirdi.

"2004 yılında Beşiktaş'ın altyapısında başlayan futbol serüvenim, artık şampiyon bir takımın tecrübeli futbolcusu olarak devam ediyor.Umuyorum ki, hiç ayrılmayız ve futbolu bıraktan sonra da Beşiktaş'a hizmet vermeye devam edebilirim.



PAF takıma geldiğimde Fikret Demirer ile çalıştım. Benden büyük yaş grubu olmasına rağmen beni oynattı, bana güvendi. Beşiktaş'ın altyapısında ben çok şey kazandım. Bütün hocalarımın hepsinin benim üzerinde emeği var. Onlar sayesinde karakterim, kişiliğim oluştu ve buralara geldim. PAF takımdayken beni görüp, A takıma çağıran kişi ise Ertuğrul Sağlam'dır. O sezon A takımın kampına gittim. Mustafa Denizli ile oynamaya başladım, Schuster zamanında ise daha sık forma şansı buldum. Tayfur Havutçu da, hem antrenör hem de insan ve abi olarak benim için çok önemli bir isim. Onun dediklerini her zaman uyguladım. Slaven Bilic de beni çok sevdi ve şimdi de Türk futbolunun en büyük isimlerinden Şenol Güneş hocamın öğrencisi olmaktan dolayı gururluyum.''

ESKİ YENİ TAKIM ARKADAŞLARI VE TEKNİK DİREKTÖRLERİ NECİP UYSAL'I ANLATTILAR



Kitabın en ilginç bölümleri ise gelmiş geçmiş "mesai arkadaşlarının" başarılı futbolcu için söyledikleri.Arkadaşlarının ve eski, yeni hocalarının bir kısmının Uysal'a dair görüşleri şöyle:



Şenol Güneş: "Necip'in performansını olumlu buluyorum, daha da iyi olacak."



Oğuzhan Özyakup: "Necip Uysal benim için arkadaştan da öte, bir kardeştir."



Cenk Tosun: "Beşiktaş'ın çocuğu Necip Uysal, çok kuvvetli bir futbolcudur."



Demba Ba: "Necip dışarıda ne kadar sakinse saha içinde de o kadar yırtıcı bir Kartal gibi..."



Atınç Nukan: "Biz Beşiktaş'ta bir aileyiz, Necip Uysal da, hem örnek aldığım bir profesyonel hem de abim gibidir."



Atiba Hutchinson: "Necip takımımızın gizli silahı gibi. Oyuna girer ve takıma müthiş pozitif bir katkı sunuyor."



Ricardo Quaresma: "Fiziğini ve futbol anlayışını ne kadar olumlu yönde geliştirdiğini görebiliyoruz."



Olcay Şahan: "Artık takımlarımız ayrı olsa da gönüllerimiz bir. Kardeşimsin Necip Uysal."



Slaven Bilic: "Pulp Fiction filmindeki Mr. Wolf'a benzemiyor mu?"