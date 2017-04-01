M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik
Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, 20 bin Beşiktaşlının statlarını dolduracak olması yüzünden paniğe kapılmış durumda. Aulas, "Türk taraftarların bilet alma hızına yetişemedik. Bazı çözümler bulduk, taraftarlarımız zarar görmeyecek. Bugün, halen satışta olan yerler var. Öncelikle Lyon kart sahiplerinde. Ancak satılmış biletleri geri almamız söz konusu değil" yorumunu yaptı.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Jeremain Lens’e Orman baskısı
Toplam 2
Yorum
Halis Beşiktaş devri diyen arkadaş Feyyaz-Oktay-Tümer-Sergen gibi futbolarını aldık beşiktaş Fenerbahçeyle transfer yarışına giremez
- Yanal'a açık çek
Toplam 1
Yorum
valla ilk defa fotomaçı ayakta alkışlıyorum. kim bu haberin başlığını attıysa kreatif olmuş. gerçekten tebrik ederim akıl dolu haber başlığı
- M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik
Toplam 1
Yorum
gomez iyi bide satılmış biletleri al dua etki hepsini almadık
M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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