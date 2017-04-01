 M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik

    M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik
    Başkanı , 20 bin Beşiktaşlının statlarını dolduracak olması yüzünden paniğe kapılmış durumda. Aulas, "Türk taraftarların bilet alma hızına yetişemedik. Bazı çözümler bulduk, taraftarlarımız zarar görmeyecek. Bugün, halen satışta olan yerler var. Öncelikle Lyon kart sahiplerinde. Ancak satılmış biletleri geri almamız söz konusu değil" yorumunu yaptı.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:40
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