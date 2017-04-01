 Jeremain Lens’e Orman baskısı – Fotomaç – 01 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’e Orman baskısı

    Jeremain Lens’e Orman baskısı

    Siyah-beyazlıların ‘Lens-Tolgay’ takasını kabul etmeyen ’ı ikna etmek için Başkan Orman, İngiliz ekibinin CEO’suyla yemekte buluşuyor.

    , F.Bahçe'de kiralık olarak forma giyen Hollandalı yıldız 'ten vazgeçmiyor. İki hafta önce iki yöneticisini İngiltere'ye göndererek, Lens'in bonservisini elinde bulunduran 'lı yetkililerle görüştüren ve 'Tolgay- Lens takası' önerisini sunan Başkan Orman; İngiliz ekibi yöneticilerinin buna 'olumsuz' yanıt vermesi üzerine işi bizzat üstlendi.

    Londra'ya giden Başkan 'ın, bugün Watford ile Sunderland ile arasında oynanacak Premier Lig maçını izleyeceği; karşılaşma sonrasında ise Sunderland'in CEO'su ile Londra'da akşam yemeği yiyeceği iddia edildi. Orman'ın bu yemekte Lens-Tolgay takasını bir kez daha masaya yatıracağı belirtildi. İngilizler sıcak parada ısrar ederken, Beşiktaş ise takasta direniyor.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Jeremain Lens’e Orman baskısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.