Jeremain Lens’e Orman baskısı
Siyah-beyazlıların ‘Lens-Tolgay’ takasını kabul etmeyen Sunderland’ı ikna etmek için Başkan Orman, İngiliz ekibinin CEO’suyla yemekte buluşuyor.
Beşiktaş, F.Bahçe'de kiralık olarak forma giyen Hollandalı yıldız Jeremain Lens'ten vazgeçmiyor. İki hafta önce iki yöneticisini İngiltere'ye göndererek, Lens'in bonservisini elinde bulunduran Sunderland'lı yetkililerle görüştüren ve 'Tolgay- Lens takası' önerisini sunan Başkan Orman; İngiliz ekibi yöneticilerinin buna 'olumsuz' yanıt vermesi üzerine işi bizzat üstlendi.
Londra'ya giden Başkan Fikret Orman'ın, bugün Watford ile Sunderland ile arasında oynanacak Premier Lig maçını izleyeceği; karşılaşma sonrasında ise Sunderland'in CEO'su ile Londra'da akşam yemeği yiyeceği iddia edildi. Orman'ın bu yemekte Lens-Tolgay takasını bir kez daha masaya yatıracağı belirtildi. İngilizler sıcak parada ısrar ederken, Beşiktaş ise takasta direniyor.
Londra'ya giden Başkan Fikret Orman'ın, bugün Watford ile Sunderland ile arasında oynanacak Premier Lig maçını izleyeceği; karşılaşma sonrasında ise Sunderland'in CEO'su ile Londra'da akşam yemeği yiyeceği iddia edildi. Orman'ın bu yemekte Lens-Tolgay takasını bir kez daha masaya yatıracağı belirtildi. İngilizler sıcak parada ısrar ederken, Beşiktaş ise takasta direniyor.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Jeremain Lens’e Orman baskısı
Toplam 2
Yorum
Halis Beşiktaş devri diyen arkadaş Feyyaz-Oktay-Tümer-Sergen gibi futbolarını aldık beşiktaş Fenerbahçeyle transfer yarışına giremez
- Yanal'a açık çek
Toplam 1
Yorum
valla ilk defa fotomaçı ayakta alkışlıyorum. kim bu haberin başlığını attıysa kreatif olmuş. gerçekten tebrik ederim akıl dolu haber başlığı
- M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik
Toplam 1
Yorum
gomez iyi bide satılmış biletleri al dua etki hepsini almadık
Jeremain Lens’e Orman baskısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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