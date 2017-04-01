Gol yersek zor olur!
Lyon’un 22 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Tolisso, “Türk futbolu atmosfer olarak ünlüdür. İlk maçta gol yemek istemiyoruz, tur şansımızın artması için bu önemli” dedi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali rakibi Lyon'un genç yıldızı Corentin Tolisso, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu dile getirdi. İşte Tolisso'nun yaptığı açıklamalar: "Karmaşık iki maç olacak. Beşiktaş, iyi bir takım. İkinci maçın sahamızda olmasını tercih ederdik. Türk futbolu atmosfer olarak ünlüdür. Birçok oyuncu için keşif maçı olacak. Roma'da etkileyici bir atmosfer vardı. Oyunumuzu oynamak ve kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Mümkün olduğunca ciddi olacağız ve ilk maçta gol yemek istemiyoruz. Tur şansımızın artması için bu önemli."
MAÇI TARAFTAR OYNAMAZ
Lyon'lu futbolcular Beşiktaş'tan çekindiklerini resmen dile getirirken, Fransız taraftarlar ise stadın yarısını siyah-beyazlı taraftarının dolduracak olmasından çekinmediklerini şu sözlerle dile getirdiler: "Lyon'un maç kazanmak genlerinde var. Biz kazanmak için doğmuşuz. Beşiktaş seyircisinin yaratacağı ortam sıkıntı olmaz. Maçı futbolcular oynar, seyirciler değil." Bu arada mücadeleyi 20 bine yakın Beşiktaşlı seyircinin statta izleyecek olması nedeniyle sıkı güvenlik önlemlerinin alınacağını da ifade edildi.
MAÇI TARAFTAR OYNAMAZ
Lyon'lu futbolcular Beşiktaş'tan çekindiklerini resmen dile getirirken, Fransız taraftarlar ise stadın yarısını siyah-beyazlı taraftarının dolduracak olmasından çekinmediklerini şu sözlerle dile getirdiler: "Lyon'un maç kazanmak genlerinde var. Biz kazanmak için doğmuşuz. Beşiktaş seyircisinin yaratacağı ortam sıkıntı olmaz. Maçı futbolcular oynar, seyirciler değil." Bu arada mücadeleyi 20 bine yakın Beşiktaşlı seyircinin statta izleyecek olması nedeniyle sıkı güvenlik önlemlerinin alınacağını da ifade edildi.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Jeremain Lens’e Orman baskısı
Toplam 2
Yorum
Halis Beşiktaş devri diyen arkadaş Feyyaz-Oktay-Tümer-Sergen gibi futbolarını aldık beşiktaş Fenerbahçeyle transfer yarışına giremez
- Yanal'a açık çek
Toplam 1
Yorum
valla ilk defa fotomaçı ayakta alkışlıyorum. kim bu haberin başlığını attıysa kreatif olmuş. gerçekten tebrik ederim akıl dolu haber başlığı
- M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik
Toplam 1
Yorum
gomez iyi bide satılmış biletleri al dua etki hepsini almadık
Gol yersek zor olur! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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