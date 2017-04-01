FETÖ operasyonu
Siyah-beyazlı yönetim, içeride temizliğe başladı. FETÖ/PDY üyesi olan ve aranan Ekrem Dumanlı’nın 2016 Ocak ayında üyelikten atıldığı; İhsan Kalkavan’ın ise haftaya yapılacak toplantı sonrası atılacağı öğrenildi. Yönetim; Eylül ayından itibaren FETÖ ile bağlantılı olduğundan şüphe edilen herkesin listesini emniyete verdi. Bağlantısı ortaya çıkan kim olursa olsun ihraç edilecek.
Beşiktaş'ta büyük operasyon için düğmeye basıldı. Siyah beyazlıların, FETÖ ile bağlantısı olan kongre üyeleri için devletin ilgili makamları ile iş birliğine gittiği ve üyelik iptalleri için harekete geçtiği öğrenildi. Operasyon kapsamında ilk olarak FETÖ/PDY üyesi ve hakkında yakalama kararı olan Ekrem Dumanlı'nın adı geçiyordu. Yönetici Ahmet Ürmezgil, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
15 AY ÖNCE ÜYELİKTEN ATILDI
"Ekrem Dumanlı'nın ihraç süresi hakkında detaylı bilgi veremem ancak onları kulüpten ihraç edeli uzun zaman oldu. Mayıs'ta yapılacak genel kurulda da gündeme gelmesi gibi bir durum yok zaten bu isim kulüpten ihraç edilmiş bir isim." Ekrem Dumanlı'nın 2016 Ocak ayında Beşiktaş yönetiminin aldığı karar gereği üyelikten atıldığı ortaya çıkarken; İhsan Kalkavan'ın da önümüzdeki hafta yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından üyelikten atılacağı öğrenildi.
BİLGİLER GÖNDERİLDİ
Bu isimler dışında; Beşiktaş yönetiminin Eylül ayından bu yana devletin ilgili makamlarıyla irtibata geçtiği; yönetim kurulu üyesi dahil, kulüp içindeki tüm kurullar, kongre üyeleri, FETÖ ile işbirliği içerisinde olan kim varsa bütün herkesin bilgilerini yolladığı öğrenildi. FETÖ ile bağlantısı ortaya çıkacak herhangi kişi ya da kişiler hakkında, kim olduklarına bakılmaksızın hemen gereği yapılacak ve kulüple olan tüm ilişikleri kesilecek. Önümüzdeki hafta bu yazının da gelmesi bekleniyor.
HAKAN GÜNDOĞAR / A SPOR
15 AY ÖNCE ÜYELİKTEN ATILDI
"Ekrem Dumanlı'nın ihraç süresi hakkında detaylı bilgi veremem ancak onları kulüpten ihraç edeli uzun zaman oldu. Mayıs'ta yapılacak genel kurulda da gündeme gelmesi gibi bir durum yok zaten bu isim kulüpten ihraç edilmiş bir isim." Ekrem Dumanlı'nın 2016 Ocak ayında Beşiktaş yönetiminin aldığı karar gereği üyelikten atıldığı ortaya çıkarken; İhsan Kalkavan'ın da önümüzdeki hafta yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından üyelikten atılacağı öğrenildi.
BİLGİLER GÖNDERİLDİ
Bu isimler dışında; Beşiktaş yönetiminin Eylül ayından bu yana devletin ilgili makamlarıyla irtibata geçtiği; yönetim kurulu üyesi dahil, kulüp içindeki tüm kurullar, kongre üyeleri, FETÖ ile işbirliği içerisinde olan kim varsa bütün herkesin bilgilerini yolladığı öğrenildi. FETÖ ile bağlantısı ortaya çıkacak herhangi kişi ya da kişiler hakkında, kim olduklarına bakılmaksızın hemen gereği yapılacak ve kulüple olan tüm ilişikleri kesilecek. Önümüzdeki hafta bu yazının da gelmesi bekleniyor.
HAKAN GÜNDOĞAR / A SPOR
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
FETÖ operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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