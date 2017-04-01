 Cenk’e Çin kancası – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Cenk’e Çin kancası

    Cenk’e Çin kancası

    ’ın gol makinesi ’u, İngiliz ve Alman kulüplerinden sonra Çin ekipleri de takibe aldı. Skorer forvet bu sezon performansıyla yıldızlaştı!

    ve A Milli Takım'ın skorer ismi , Çin radarına girdi... Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk'e üst üste teklifler gelmeye devam ediyor. İngiliz ve Alman kulüplerinin ardından Çin ekipleri de milli futbolcuyu transfer listelerine dahil ettiler. Bu sezon Beşiktaş'ın en golcü ismi olan Cenk, farklı kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.

    Bir süredir Almanya ve İngiltere Ligi'nden teklifler alan 25 yaşındaki oyuncu, Çin takımlarının da ilgisini çekmeye başladı. Çin Ligi'nden 3 kulübün Cenk'i takibe aldığı ve sezon sonu milli futbolcuyu transfer etmek için teklifte bulunacakları öğrenildi. İngiltere'den Tottenham Hotspur ile Almanya'dan Bayer Leverkusen ise Cenk'i bir süredir yakından takip ediyor.

    Golcü futbolcunun maçlarını tribünden izleyen kulüp temsilcileri, Beşiktaş yönetimi ile henüz bir görüşmede bulunmadı. Siyah-beyazlı takımda 3. sezonunu geçiren Cenk'in sözleşmesi 2019 Mayıs ayında tamamlanıyor. Bu sezon 37 maçta 20 gol atan 25 yaşındaki futbolcu, A Milli Takımın dünya kupası elemelerinde oynadığı Finlandiya maçında 2 kez fileleri havalandırdı.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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