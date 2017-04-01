Cenk’e Çin kancası
Beşiktaş’ın gol makinesi Cenk Tosun’u, İngiliz ve Alman kulüplerinden sonra Çin ekipleri de takibe aldı. Skorer forvet bu sezon performansıyla yıldızlaştı!
Beşiktaş ve A Milli Takım'ın skorer ismi Cenk Tosun, Çin radarına girdi... Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk'e üst üste teklifler gelmeye devam ediyor. İngiliz ve Alman kulüplerinin ardından Çin ekipleri de milli futbolcuyu transfer listelerine dahil ettiler. Bu sezon Beşiktaş'ın en golcü ismi olan Cenk, farklı kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.
Bir süredir Almanya ve İngiltere Ligi'nden teklifler alan 25 yaşındaki oyuncu, Çin takımlarının da ilgisini çekmeye başladı. Çin Ligi'nden 3 kulübün Cenk'i takibe aldığı ve sezon sonu milli futbolcuyu transfer etmek için teklifte bulunacakları öğrenildi. İngiltere'den Tottenham Hotspur ile Almanya'dan Bayer Leverkusen ise Cenk'i bir süredir yakından takip ediyor.
Golcü futbolcunun maçlarını tribünden izleyen kulüp temsilcileri, Beşiktaş yönetimi ile henüz bir görüşmede bulunmadı. Siyah-beyazlı takımda 3. sezonunu geçiren Cenk'in sözleşmesi 2019 Mayıs ayında tamamlanıyor. Bu sezon 37 maçta 20 gol atan 25 yaşındaki futbolcu, A Milli Takımın dünya kupası elemelerinde oynadığı Finlandiya maçında 2 kez fileleri havalandırdı.
Bir süredir Almanya ve İngiltere Ligi'nden teklifler alan 25 yaşındaki oyuncu, Çin takımlarının da ilgisini çekmeye başladı. Çin Ligi'nden 3 kulübün Cenk'i takibe aldığı ve sezon sonu milli futbolcuyu transfer etmek için teklifte bulunacakları öğrenildi. İngiltere'den Tottenham Hotspur ile Almanya'dan Bayer Leverkusen ise Cenk'i bir süredir yakından takip ediyor.
Golcü futbolcunun maçlarını tribünden izleyen kulüp temsilcileri, Beşiktaş yönetimi ile henüz bir görüşmede bulunmadı. Siyah-beyazlı takımda 3. sezonunu geçiren Cenk'in sözleşmesi 2019 Mayıs ayında tamamlanıyor. Bu sezon 37 maçta 20 gol atan 25 yaşındaki futbolcu, A Milli Takımın dünya kupası elemelerinde oynadığı Finlandiya maçında 2 kez fileleri havalandırdı.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
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