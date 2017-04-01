Caner Erkin rötar yaptı
Beşiktaş, G.Birliği maçı hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. Uzun süren sakatlığının ardından hazırlık maçında forma giyen ancak sol uyluk ön adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve mikro kanama tespit edilen Caner Erkin, hem tedavi gördü hem de bireysel çalıştı. Tecrübeli oyuncu, pazartesi günü takıma katılacak.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
Caner Erkin rötar yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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