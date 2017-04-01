 Caner Erkin rötar yaptı – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    rötar yaptı

    Caner Erkin rötar yaptı
    , G.Birliği maçı hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. Uzun süren sakatlığının ardından hazırlık maçında forma giyen ancak sol uyluk ön adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve mikro kanama tespit edilen , hem tedavi gördü hem de bireysel çalıştı. Tecrübeli oyuncu, pazartesi günü takıma katılacak.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:40
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