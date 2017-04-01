 Beşiktaş ile Gençlerbirliği 88. randevuda – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş ile Gençlerbirliği 88. randevuda

    Beşiktaş ile Gençlerbirliği 88. randevuda

    İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 48'ini Beşiktaş kazandı, Gençlerbirliği 7 kez galip geldi. Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 12 lig maçından 5'ini kazanabildi. Gençlerbirliği, İstanbul'daki tek galibiyetini 2000 yılında aldı.

    Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 88. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 48 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 7 kez kazandı, taraflar 32 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

    Lig maçlarında Beşiktaş'ın 138 golüne, Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi.

    Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maç 1-1 bitti.

    Beşiktaş, son 12 maçın 5'ini kazanabildi

    Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 12 lig maçından 5'ini kazanabildi.

    İki ekip arasındaki son 12 karşılaşmada Beşiktaş 5, Gençlerbirliği 2 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı.

    İstanbul'daki maçlar

    Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, İstanbul'daki maçlarda daha belirgin biçimde gösterdi.

    Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 42 lig maçının 26'sını kazanırken, sadece bir kez yenildi, 15 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

    Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında İstanbul'daki tek yenilgisini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla aldı.

    İstanbul'da siyah-beyazlılar 68, kırmızı-siyahlılar ise 25 gol attı.

    Öte yandan siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunun ikinci yarısında, stadının yapımı aşamasında Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda ağırladığı rakibini 2-1 mağlup etti.

    En farklı skorlu galibiyetler

    Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000 sezonlarında da 4-0'lık sonuçlarla aldı.

    Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.

    Son 10 maç

    İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçın skorları şöyle:

    Sezon Maç Sonuç
    2011-2012 Beşiktaş-Gençlerbirliği 3 - 2
    2012-2013 Gençlerbirliği-Beşiktaş 1 - 1
    Beşiktaş-Gençlerbirliği 3 - 0
    2013-2014 Gençlerbirliği-Beşiktaş 1 - 0
    Beşiktaş-Gençlerbirliği 1 - 1
    2014-2015 Gençlerbirliği-Beşiktaş 0 - 2
    Beşiktaş-Gençlerbirliği 2 - 1
    2015-2016 Gençlerbirliği-Beşiktaş 1 - 1
    Beşiktaş-Gençlerbirliği 1 - 0
    2016-2017 Gençlerbirliği-Beşiktaş 1 - 1

    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:48
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