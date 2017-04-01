Beşiktaş ile Gençlerbirliği 88. randevuda
İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 48'ini Beşiktaş kazandı, Gençlerbirliği 7 kez galip geldi. Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 12 lig maçından 5'ini kazanabildi. Gençlerbirliği, İstanbul'daki tek galibiyetini 2000 yılında aldı.
Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 88. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 48 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 7 kez kazandı, taraflar 32 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Lig maçlarında Beşiktaş'ın 138 golüne, Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maç 1-1 bitti.
Beşiktaş, son 12 maçın 5'ini kazanabildi
Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 12 lig maçından 5'ini kazanabildi.
İki ekip arasındaki son 12 karşılaşmada Beşiktaş 5, Gençlerbirliği 2 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı.
İstanbul'daki maçlar
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, İstanbul'daki maçlarda daha belirgin biçimde gösterdi.
Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 42 lig maçının 26'sını kazanırken, sadece bir kez yenildi, 15 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında İstanbul'daki tek yenilgisini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla aldı.
İstanbul'da siyah-beyazlılar 68, kırmızı-siyahlılar ise 25 gol attı.
Öte yandan siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunun ikinci yarısında, stadının yapımı aşamasında Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda ağırladığı rakibini 2-1 mağlup etti.
En farklı skorlu galibiyetler
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000 sezonlarında da 4-0'lık sonuçlarla aldı.
Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.
Son 10 maç
İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçın skorları şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2011-2012
|Beşiktaş-Gençlerbirliği
|3 - 2
|2012-2013
|Gençlerbirliği-Beşiktaş
|1 - 1
|Beşiktaş-Gençlerbirliği
|3 - 0
|2013-2014
|Gençlerbirliği-Beşiktaş
|1 - 0
|Beşiktaş-Gençlerbirliği
|1 - 1
|2014-2015
|Gençlerbirliği-Beşiktaş
|0 - 2
|Beşiktaş-Gençlerbirliği
|2 - 1
|2015-2016
|Gençlerbirliği-Beşiktaş
|1 - 1
|Beşiktaş-Gençlerbirliği
|1 - 0
|2016-2017
|Gençlerbirliği-Beşiktaş
|1 - 1
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:48
- Yanal'ın hedefi yine Ganso
Toplam 6
Yorum
DOGRUCU Seneye ikitane en ust duzey futbolcu lazim (defansa), sol bek arizali... bu ikisi duzelmeden olmaz
- Menajerlik harcamalarında F.Bahçe fark attı
Toplam 1
Yorum
Ş. Atalay Çok büyük olduğunu iddia eden bir kulüp, oyuncular büyük kulüplere gelmek için can atarken menejerlere bu kadar parayı niye verir?
- Seleznov’a dikkat
Toplam 1
Yorum
GÖZ FENER ACİLEN AZİZDEN KURTULMALI,YOKSA DAHA KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR,EY AZİZ DÜŞ ARTIK FB NİN YAKASINDAN.
Beşiktaş ile Gençlerbirliği 88. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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