 Olcay Şahan'ın gidişi kayıptır – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    'ın gidişi kayıptır

    Olcay Şahan'ın gidişi kayıptır

    Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, ’ın ayrılmasının kayıp olduğunu itiraf etti

    Olcay'ın gitmesine üzüldüğünü belirten tecrübeli hoca, "Burada da başarılıydı, orada da başarılı olacak. Ekonomik koşulda oynama koşulları iyi olsaydı, gitmeyecekti. Olcay'ın buradan gitmesi bizim için kayıp, Trabzonspor için kazançtır. Olcay hocasını (Ersun Yanal) övüyorsa gurur duyarım. Umarım çok daha başarılı olur. Bizim buna kızmamıza gerek yok. Burada olumsuzluklar oldu, dışarı almak zorunda kaldım. Olcay hâlâ Beşiktaş camiasının çocuğu olarak görülüyor" diye konuştu.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:15
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