Olcay Şahan'ın gidişi kayıptır

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, Olcay Şahan’ın ayrılmasının kayıp olduğunu itiraf etti

Olcay'ın gitmesine üzüldüğünü belirten tecrübeli hoca, "Burada da başarılıydı, orada da başarılı olacak. Ekonomik koşulda oynama koşulları iyi olsaydı, gitmeyecekti. Olcay'ın buradan gitmesi bizim için kayıp, Trabzonspor için kazançtır. Olcay hocasını (Ersun Yanal) övüyorsa gurur duyarım. Umarım çok daha başarılı olur. Bizim buna kızmamıza gerek yok. Burada olumsuzluklar oldu, dışarı almak zorunda kaldım. Olcay hâlâ Beşiktaş camiasının çocuğu olarak görülüyor" diye konuştu.