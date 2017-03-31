Olcay Şahan'ın gidişi kayıptır
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, Olcay Şahan’ın ayrılmasının kayıp olduğunu itiraf etti
Olcay'ın gitmesine üzüldüğünü belirten tecrübeli hoca, "Burada da başarılıydı, orada da başarılı olacak. Ekonomik koşulda oynama koşulları iyi olsaydı, gitmeyecekti. Olcay'ın buradan gitmesi bizim için kayıp, Trabzonspor için kazançtır. Olcay hocasını (Ersun Yanal) övüyorsa gurur duyarım. Umarım çok daha başarılı olur. Bizim buna kızmamıza gerek yok. Burada olumsuzluklar oldu, dışarı almak zorunda kaldım. Olcay hâlâ Beşiktaş camiasının çocuğu olarak görülüyor" diye konuştu.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Asla taviz vermeyeceğiz"
Toplam 4
Yorum
TG BOS LAFLAR
- Akbay’dan mest eden sözler
Toplam 4
Yorum
Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
- Rezerve!
Toplam 39
Yorum
Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
Olcay Şahan'ın gidişi kayıptır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.