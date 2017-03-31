Milli arada kayıpları yok
Kartal, bu sezon milli maçlar dönüşünde puan kaybetmiyor. Daha önce milli maçlar nedeniyle liglere 3, 7 ve 11. haftalar öncesinde olmak üzere 3 kez ara verildi. Beşiktaş, milli maçlar dönüşü Karabük, Kayseri ve Adana ile karşılaşırken bu maçların hepsini galibiyetle tamamladı ve puan kaybı yaşamadı. Siyah-beyazlılar, 3 maçta 6 kez rakip ağları havalandırırken kalesinde ise 2 gol gördü.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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