Lyon yerine M.United'ı isterdim

Teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finaldeki rakipleri Lyon'un, en güçlü ekip olduğunu ifade etti.

Futbolun sürprizler oyunu olduğunu, Sevilla'nın şampiyonluğu aldığı zaman Dnipro ile oynadığını belirten Güneş, "O da alabilirdi. Süreci devamlılık haline getirmek gerekir. Bizim için burada olmak güzel bir şeydir. Şampiyonlar Ligi'nden buraya gelmemiz üzücüdür. Orayı geçebilirdik, onun üzüntüsü hep içimizde var. Sonuçlar sizi bir yere getirebilir, futbolda bu vardır. Şu anda Lyon'un avantajı, kadro olarak bizden iyi görüntü vermesidir. Lyon ile daha sonradan karşılaşmak isterdim, çünkü M. United'dan daha hızlı bir takım. İki takımın farkını görebiliyoruz ama hiç olmayacak bir şey de olabilir. O günkü koşullara bağlı. Barcelona- PSG maçı ve bizim Olympiakos maçımız en iyi örnektir. Napoli'den 4, Kiev'den 1 puan aldık. Grupta iddiası olmayan takım bizden puanlar aldı; işte size örnek" diye konuştu.