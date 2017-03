Kupa(lar) gelecek

BeşiktaşTeknik Direktörü, uzun bir aradan sonra yaptığı basın toplantısında siyah-beyazlı kulüpte merak edilen tüm soruları açık yüreklilikle yanıtladı.kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Güneş, özellikle kendisine yöneltilen kupayla ilgili soruya kısa ama çok net bir yanıt verdi. Tecrübeli teknik adam, "Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "yanıtını verdi.Süper Lig ve UEFA'da yarışan bir takım olduklarını ifade eden Güneş şu ifadeleri kullandı: "Önümüzdeki 9 lig maçımız var. Bunun 5'i kendi evimizde, 4'ü deplasmanda olacak. G.Birliği maçı zor olacak. Koşan bir takım, savunma anlayışı iyi. Zor gol yiyor. Biz de. Milli maç sebebi ile bir dağınıklık var. Çünkü birçok oyuncumuz milli takımlara gitti. İki de UEFA'da maçımız olacak. Her iki maçta iyi futbol oynayarak,. Bizden beklenen, gücümüz neyse onu kullanabilmektir. Rakibimizinbir takım olduğunu biliyoruz. Gücü ne olursa olsun bu yarışta turu geçersek, bu bizeverir. Aksi bir sonuçta da.""Bütün rakiplerin güçlü olmasını isteriz.. Dostluğun ön plana çıktığı ve lig sonunda en iyi olanın ön plana çıktığı bir futbol diliyoruz.. Futbol dışında da bir hayat olduğunu da unutmayalım. Bunun içerisine edebiyat ve kültürü de sokabiliriz. Yaşıntımızda sadece futbol olursa kendimizi."Tecrübeli çalıştırıcı Güneş, geçen sezona göre puan olarakolduklarını söyledi. Geçtiğimiz sezon 25'inci haftadapuan topladıklarını, bu dönem ise aynı periyottapuanda kaldıklarını belirten Şenol Güneş , "5 puan gerideyiz.bulabiliriz ama bunu doğru bulmuyorum. Daha çok çalışıp puan kaybetmememiz gerekiyor. 9 maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Şampiyon olmak istiyoruz.Ligin üst ve alt sırası da önemli. İddiasız takım ile iddialı takım arasında farklar oluyor. Fakat bize karşı her takımolduğumuz için daha farklı motivasyon ile oynayacaktır.'de herhangi bir baskı yokken, bizim için ikincilik kabul edilmeyecektir.vede diğer sıralamalar için mücadele edeceklerdir" diye konuştu.Şenol Güneş, son maçlarda gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Aboubakar'a sahip çıktı. Kamerunlu golcünün, Antalya maçından sonra kendisiyle konuştuğunu belirten Güneş, "Aboubakar, eksikleri giderilsin diye Porto dışında bir takıma verildi. Her geçen gün iyi duruma geliyor. Hiç beklenmeyen şekilde Olympiakos maçında kafa attı. Şartlar ne olursa olsun büyük oyuncuların davranışları da büyük olur. Konya maçında Necip nasıl dışarı atıldıysa o da atılmıştır, asla kasıt yok" dedi. TECRÜBELİ teknik adam şöyle devam etti: "İkinci kırmızı kartını Antalyaspor maçında gördü. Ben hakem olsam ikinci sarı kartı çıkarmam. Bunun üzerinden Aboubakar'ı yargılamalarını doğru bulmuyorum. Diğer maçtaki hareketinde tabii ki hatalıydı, ceza verilmeli. Genel itibari ile saygılı ama içine kapanık bir futbolcu. Onun dışında işini seven, hırslı bir oyuncu. Necip'in sert, agresif oyunu vardır, karakterdir. Oğuzhan daha tekniktir. Bunlar tarzdır. Aboubakar kiralık oyuncudur. Ben daha iyi olacağını düşünüyorum."Tecrübeli teknik adam, sakatlıkları nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Caner Erkin ve Demba Ba hakkında merak edilenleri açıkladı. Tedavileri sona eren iki oyuncusunun da iyi çalıştıklarını belirten Şenol Güneş, "Uzun süre ayrılıktan dolayı maç performansını yakalamak kolay değil. Şu anda olumlu gidiyorlar. Eski hallerine göre gerideler ancak sakatlık durumlarına göre iyiler. G.Birliği maçında sakat Veli ve cezalı Aboubakar dışında eksiğimiz yok" dedi. CANER'İN oynama isteğinin çok fazla olduğunu belirten Güneş şöyle devam etti: "Sancaktepe hazırlık maçında da oynamayı çok istedi, oynatmamıştık. Fiziksel yüklenmeden dolayı gerginlik var. Çok ciddi gözükmüyor. Ne zaman oynatacağız, performansına bağlı... Demba Ba ise bu konuda daha dengeli gidiyor. Şu anda bir sıkıntısı yok. İhtiyaç durumuna göre hazırlayabiliriz. Caner, Lyon maçına kadar hazır olursa düşünebiliriz. Demba Ba'nın durumuna göre ligde oynatabiliriz."Teknik patron Güneş, oyuncuların ve oyun yapısının bu sene değiştiğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Geçen sene kadro oturmuştu. Şimdi 7 tane orta sahamız var. Oğuzhan uzun sakatlık geçirdi, geçen sene her maçta oynamıştı. Talisca orta saha formatına uyum sağlamaya çalışıyor. Burada devamlılık açısından yük Atiba'ya kaldı. Gökhan İnler'in oyun anlayışı daha oturmadı. Oyuncu değişimi, kadro değişimi, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her şeyi değiştirebiliyor. İstediğim oyun tarzını % 100 ortaya koyduk, diyemem."Güneş, 'video hakem' uygulamasınabaktığını söyledi. "Video hakem olmalı" diyen Şenol Güneş, "Bizim olaya bakışımızda, taraflılığımız var. Önce biz bu durumaile bakacak mıyız, bu önemli! Futbol kültürümüz üst seviyeye çıkmalı.maçı güzel bir örnek. Bana göre penaltı verilmeyebilirdi.girmesinde sakınca yok amalazım. Haksızlığı haftalarca tartışacağına, teknolojiyi kısa zamanda devreye sokmalıyız. İtirazlar nasıl olacak, bu önemli" dedi.Siyah-beyazlıların başarılı hocası Şenol Güneş, yabancı sınırlaması konusunun bugün konuşulmasının doğru olmadığını söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Ben bu kadar yabancı sayısına Türkiye'nin hazır olduğunu düşünmüyorum. Bu doğru bir şey değil. Bu değişebilir mi? Tabii ki değişebilir. İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya gibi aynı yaşam tarzında olduğu zaman serbest olsun. Şu anda bir takım yaptırımlar olmalı. Biz geçici çözümler ile kulübü memnun etmeye çalışıyoruz. Yabancı sınırlamasının bugün konuşulmasını doğru bulmuyorum" yorumunu yaptı.F.Bahçeli Ozan Tufan hızlı gelişen bir oyuncuyken birden. Bir oyuncunun. Başarısızken destek olunmalı. Orada ya da burada oynaması önemli değil. Ben giden her oyuncunun başarılı olmasını isterim.Cenk gol atıyor, atamıyoralıyor. Daha çok çalışması gerekiyor, çalışmayı bırakırsa geride kalır. Buiçin de geçerli..'ya da destek olunmalı. Onu dışlamak, tüm takımıeder.KULÜPLE ilişkilerimizde sorun yok. Bugünkü oyuncular ile biz yeni bir şampiyonluk almalıyız. Önce mukavelesi bitenile görüşülmelidir, beni sona koymalısınız. Yarın gitsem de aynı şeyleri söyleyeceğim.