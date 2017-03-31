Kupa(lar) gelecek
Teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş camiasına söz verdi: “Kupa mutlaka gelecek ama bir, ama iki! Başkan Fikret Orman iki tane istiyor, genç ya çok hızlı gidiyor Biz de almak için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah başarılı işler yapar, çok istediğimiz kupaları alırız”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun bir aradan sonra yaptığı basın toplantısında siyah-beyazlı kulüpte merak edilen tüm soruları açık yüreklilikle yanıtladı. Transferden şampiyonluğa, altyapıdan hakemlere kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Güneş, özellikle kendisine yöneltilen kupayla ilgili soruya kısa ama çok net bir yanıt verdi. Tecrübeli teknik adam, "Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Kupa mutlaka gelecek. Ama bir, ama iki!.. Başkan iki tane istiyor, genç ya çok hızlı gidiyor. Biz de almak için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah başarılı işler yapar, çok istediğimiz kupaları alırız" yanıtını verdi.
GÜCÜMÜZÜ KULLANALIM
Süper Lig ve UEFA'da yarışan bir takım olduklarını ifade eden Güneş şu ifadeleri kullandı: "Önümüzdeki 9 lig maçımız var. Bunun 5'i kendi evimizde, 4'ü deplasmanda olacak. G.Birliği maçı zor olacak. Koşan bir takım, savunma anlayışı iyi. Zor gol yiyor. Biz de taraftarımızla oldukça etkili oluyoruz. Milli maç sebebi ile bir dağınıklık var. Çünkü birçok oyuncumuz milli takımlara gitti. İki de UEFA'da maçımız olacak. Her iki maçta iyi futbol oynayarak, öncelikle turu geçmek istiyoruz. Bizden beklenen, gücümüz neyse onu kullanabilmektir. Rakibimizin güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Gücü ne olursa olsun bu yarışta turu geçersek, bu bize artı bir güven verir. Aksi bir sonuçta da hayal kırıklığı olacağını düşünmüyorum."
DÜŞMAN DEĞİL RAKİBİZ
"Bütün rakiplerin güçlü olmasını isteriz. Kulüpler arasında düşmanlık olmaz, takımlar arasında rekabet olur. Dostluğun ön plana çıktığı ve lig sonunda en iyi olanın ön plana çıktığı bir futbol diliyoruz. Futbol her şey demek değildir. Futbol dışında da bir hayat olduğunu da unutmayalım. Bunun içerisine edebiyat ve kültürü de sokabiliriz. Yaşıntımızda sadece futbol olursa kendimizi yıpratırız."
PUAN OLARAK BAŞARILI DEĞİLİZ
Tecrübeli çalıştırıcı Güneş, geçen sezona göre puan olarak başarısız olduklarını söyledi. Geçtiğimiz sezon 25'inci haftada 60 puan topladıklarını, bu dönem ise aynı periyotta 55 puanda kaldıklarını belirten Şenol Güneş, "5 puan gerideyiz. Mazeret bulabiliriz ama bunu doğru bulmuyorum. Daha çok çalışıp puan kaybetmememiz gerekiyor. 9 maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Şampiyon olmak istiyoruz. İyi oyun ile 3 puan almak istiyoruz. Ligin üst ve alt sırası da önemli. İddiasız takım ile iddialı takım arasında farklar oluyor. Fakat bize karşı her takım lider olduğumuz için daha farklı motivasyon ile oynayacaktır. Başakşehir'de herhangi bir baskı yokken, bizim için ikincilik kabul edilmeyecektir. G.Saray ve F.Bahçe de diğer sıralamalar için mücadele edeceklerdir" diye konuştu.
ABOUBAKAR'I YARGILAMAK DOĞRU DEĞİL
Şenol Güneş, son maçlarda gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Aboubakar'a sahip çıktı. Kamerunlu golcünün, Antalya maçından sonra kendisiyle konuştuğunu belirten Güneş, "Aboubakar, eksikleri giderilsin diye Porto dışında bir takıma verildi. Her geçen gün iyi duruma geliyor. Hiç beklenmeyen şekilde Olympiakos maçında kafa attı. Şartlar ne olursa olsun büyük oyuncuların davranışları da büyük olur. Konya maçında Necip nasıl dışarı atıldıysa o da atılmıştır, asla kasıt yok" dedi. TECRÜBELİ teknik adam şöyle devam etti: "İkinci kırmızı kartını Antalyaspor maçında gördü. Ben hakem olsam ikinci sarı kartı çıkarmam. Bunun üzerinden Aboubakar'ı yargılamalarını doğru bulmuyorum. Diğer maçtaki hareketinde tabii ki hatalıydı, ceza verilmeli. Genel itibari ile saygılı ama içine kapanık bir futbolcu. Onun dışında işini seven, hırslı bir oyuncu. Necip'in sert, agresif oyunu vardır, karakterdir. Oğuzhan daha tekniktir. Bunlar tarzdır. Aboubakar kiralık oyuncudur. Ben daha iyi olacağını düşünüyorum."
CANER FAZLA İSTEKLİ DEMBA BA DENGELİ
Tecrübeli teknik adam, sakatlıkları nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Caner Erkin ve Demba Ba hakkında merak edilenleri açıkladı. Tedavileri sona eren iki oyuncusunun da iyi çalıştıklarını belirten Şenol Güneş, "Uzun süre ayrılıktan dolayı maç performansını yakalamak kolay değil. Şu anda olumlu gidiyorlar. Eski hallerine göre gerideler ancak sakatlık durumlarına göre iyiler. G.Birliği maçında sakat Veli ve cezalı Aboubakar dışında eksiğimiz yok" dedi. CANER'İN oynama isteğinin çok fazla olduğunu belirten Güneş şöyle devam etti: "Sancaktepe hazırlık maçında da oynamayı çok istedi, oynatmamıştık. Fiziksel yüklenmeden dolayı gerginlik var. Çok ciddi gözükmüyor. Ne zaman oynatacağız, performansına bağlı... Demba Ba ise bu konuda daha dengeli gidiyor. Şu anda bir sıkıntısı yok. İhtiyaç durumuna göre hazırlayabiliriz. Caner, Lyon maçına kadar hazır olursa düşünebiliriz. Demba Ba'nın durumuna göre ligde oynatabiliriz."
GÖKHAN İNLER DAHA OTURMADI
Teknik patron Güneş, oyuncuların ve oyun yapısının bu sene değiştiğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Geçen sene kadro oturmuştu. Şimdi 7 tane orta sahamız var. Oğuzhan uzun sakatlık geçirdi, geçen sene her maçta oynamıştı. Talisca orta saha formatına uyum sağlamaya çalışıyor. Burada devamlılık açısından yük Atiba'ya kaldı. Gökhan İnler'in oyun anlayışı daha oturmadı. Oyuncu değişimi, kadro değişimi, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her şeyi değiştirebiliyor. İstediğim oyun tarzını % 100 ortaya koyduk, diyemem."
VİDEO HAKEM MANTIKLI
Güneş, 'video hakem' uygulamasına sıcak baktığını söyledi. "Video hakem olmalı" diyen Şenol Güneş, "Bizim olaya bakışımızda, taraflılığımız var. Önce biz bu duruma hoşgörü ile bakacak mıyız, bu önemli! Futbol kültürümüz üst seviyeye çıkmalı. İspanya- Fransa maçı güzel bir örnek. Bana göre penaltı verilmeyebilirdi. Teknolojinin girmesinde sakınca yok ama özünü bozmamak lazım. Haksızlığı haftalarca tartışacağına, teknolojiyi kısa zamanda devreye sokmalıyız. İtirazlar nasıl olacak, bu önemli" dedi.
BİR GÜNDE HER ŞEY DEĞİŞMEZ
Siyah-beyazlıların başarılı hocası Şenol Güneş, yabancı sınırlaması konusunun bugün konuşulmasının doğru olmadığını söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Ben bu kadar yabancı sayısına Türkiye'nin hazır olduğunu düşünmüyorum. Bu doğru bir şey değil. Bu değişebilir mi? Tabii ki değişebilir. İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya gibi aynı yaşam tarzında olduğu zaman serbest olsun. Şu anda bir takım yaptırımlar olmalı. Biz geçici çözümler ile kulübü memnun etmeye çalışıyoruz. Yabancı sınırlamasının bugün konuşulmasını doğru bulmuyorum" yorumunu yaptı.
OZAN TUFAN 'TAK' DİYE GİTTİ
F.Bahçeli Ozan Tufan hızlı gelişen bir oyuncuyken birden tak diye kesildi. Bir oyuncunun yok olmasına üzüleceğiz. Başarısızken destek olunmalı. Orada ya da burada oynaması önemli değil. Ben giden her oyuncunun başarılı olmasını isterim.
CENK TOSUN ÇOK ÇALIŞMALI
Cenk gol atıyor övülüyor, atamıyor tepki alıyor. Daha çok çalışması gerekiyor, çalışmayı bırakırsa geride kalır. Bu Oğuzhan için de geçerli.. Tolga'ya da destek olunmalı. Onu dışlamak, tüm takımı rahatsız eder.
SÖZLEŞME SORUNUMUZ YOK
KULÜPLE ilişkilerimizde sorun yok. Bugünkü oyuncular ile biz yeni bir şampiyonluk almalıyız. Önce mukavelesi biten oyuncular ile görüşülmelidir, beni sona koymalısınız. Yarın gitsem de aynı şeyleri söyleyeceğim.
GÜCÜMÜZÜ KULLANALIM
Süper Lig ve UEFA'da yarışan bir takım olduklarını ifade eden Güneş şu ifadeleri kullandı: "Önümüzdeki 9 lig maçımız var. Bunun 5'i kendi evimizde, 4'ü deplasmanda olacak. G.Birliği maçı zor olacak. Koşan bir takım, savunma anlayışı iyi. Zor gol yiyor. Biz de taraftarımızla oldukça etkili oluyoruz. Milli maç sebebi ile bir dağınıklık var. Çünkü birçok oyuncumuz milli takımlara gitti. İki de UEFA'da maçımız olacak. Her iki maçta iyi futbol oynayarak, öncelikle turu geçmek istiyoruz. Bizden beklenen, gücümüz neyse onu kullanabilmektir. Rakibimizin güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Gücü ne olursa olsun bu yarışta turu geçersek, bu bize artı bir güven verir. Aksi bir sonuçta da hayal kırıklığı olacağını düşünmüyorum."
DÜŞMAN DEĞİL RAKİBİZ
"Bütün rakiplerin güçlü olmasını isteriz. Kulüpler arasında düşmanlık olmaz, takımlar arasında rekabet olur. Dostluğun ön plana çıktığı ve lig sonunda en iyi olanın ön plana çıktığı bir futbol diliyoruz. Futbol her şey demek değildir. Futbol dışında da bir hayat olduğunu da unutmayalım. Bunun içerisine edebiyat ve kültürü de sokabiliriz. Yaşıntımızda sadece futbol olursa kendimizi yıpratırız."
PUAN OLARAK BAŞARILI DEĞİLİZ
Tecrübeli çalıştırıcı Güneş, geçen sezona göre puan olarak başarısız olduklarını söyledi. Geçtiğimiz sezon 25'inci haftada 60 puan topladıklarını, bu dönem ise aynı periyotta 55 puanda kaldıklarını belirten Şenol Güneş, "5 puan gerideyiz. Mazeret bulabiliriz ama bunu doğru bulmuyorum. Daha çok çalışıp puan kaybetmememiz gerekiyor. 9 maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Şampiyon olmak istiyoruz. İyi oyun ile 3 puan almak istiyoruz. Ligin üst ve alt sırası da önemli. İddiasız takım ile iddialı takım arasında farklar oluyor. Fakat bize karşı her takım lider olduğumuz için daha farklı motivasyon ile oynayacaktır. Başakşehir'de herhangi bir baskı yokken, bizim için ikincilik kabul edilmeyecektir. G.Saray ve F.Bahçe de diğer sıralamalar için mücadele edeceklerdir" diye konuştu.
ABOUBAKAR'I YARGILAMAK DOĞRU DEĞİL
Şenol Güneş, son maçlarda gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Aboubakar'a sahip çıktı. Kamerunlu golcünün, Antalya maçından sonra kendisiyle konuştuğunu belirten Güneş, "Aboubakar, eksikleri giderilsin diye Porto dışında bir takıma verildi. Her geçen gün iyi duruma geliyor. Hiç beklenmeyen şekilde Olympiakos maçında kafa attı. Şartlar ne olursa olsun büyük oyuncuların davranışları da büyük olur. Konya maçında Necip nasıl dışarı atıldıysa o da atılmıştır, asla kasıt yok" dedi. TECRÜBELİ teknik adam şöyle devam etti: "İkinci kırmızı kartını Antalyaspor maçında gördü. Ben hakem olsam ikinci sarı kartı çıkarmam. Bunun üzerinden Aboubakar'ı yargılamalarını doğru bulmuyorum. Diğer maçtaki hareketinde tabii ki hatalıydı, ceza verilmeli. Genel itibari ile saygılı ama içine kapanık bir futbolcu. Onun dışında işini seven, hırslı bir oyuncu. Necip'in sert, agresif oyunu vardır, karakterdir. Oğuzhan daha tekniktir. Bunlar tarzdır. Aboubakar kiralık oyuncudur. Ben daha iyi olacağını düşünüyorum."
CANER FAZLA İSTEKLİ DEMBA BA DENGELİ
Tecrübeli teknik adam, sakatlıkları nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Caner Erkin ve Demba Ba hakkında merak edilenleri açıkladı. Tedavileri sona eren iki oyuncusunun da iyi çalıştıklarını belirten Şenol Güneş, "Uzun süre ayrılıktan dolayı maç performansını yakalamak kolay değil. Şu anda olumlu gidiyorlar. Eski hallerine göre gerideler ancak sakatlık durumlarına göre iyiler. G.Birliği maçında sakat Veli ve cezalı Aboubakar dışında eksiğimiz yok" dedi. CANER'İN oynama isteğinin çok fazla olduğunu belirten Güneş şöyle devam etti: "Sancaktepe hazırlık maçında da oynamayı çok istedi, oynatmamıştık. Fiziksel yüklenmeden dolayı gerginlik var. Çok ciddi gözükmüyor. Ne zaman oynatacağız, performansına bağlı... Demba Ba ise bu konuda daha dengeli gidiyor. Şu anda bir sıkıntısı yok. İhtiyaç durumuna göre hazırlayabiliriz. Caner, Lyon maçına kadar hazır olursa düşünebiliriz. Demba Ba'nın durumuna göre ligde oynatabiliriz."
GÖKHAN İNLER DAHA OTURMADI
Teknik patron Güneş, oyuncuların ve oyun yapısının bu sene değiştiğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Geçen sene kadro oturmuştu. Şimdi 7 tane orta sahamız var. Oğuzhan uzun sakatlık geçirdi, geçen sene her maçta oynamıştı. Talisca orta saha formatına uyum sağlamaya çalışıyor. Burada devamlılık açısından yük Atiba'ya kaldı. Gökhan İnler'in oyun anlayışı daha oturmadı. Oyuncu değişimi, kadro değişimi, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her şeyi değiştirebiliyor. İstediğim oyun tarzını % 100 ortaya koyduk, diyemem."
VİDEO HAKEM MANTIKLI
Güneş, 'video hakem' uygulamasına sıcak baktığını söyledi. "Video hakem olmalı" diyen Şenol Güneş, "Bizim olaya bakışımızda, taraflılığımız var. Önce biz bu duruma hoşgörü ile bakacak mıyız, bu önemli! Futbol kültürümüz üst seviyeye çıkmalı. İspanya- Fransa maçı güzel bir örnek. Bana göre penaltı verilmeyebilirdi. Teknolojinin girmesinde sakınca yok ama özünü bozmamak lazım. Haksızlığı haftalarca tartışacağına, teknolojiyi kısa zamanda devreye sokmalıyız. İtirazlar nasıl olacak, bu önemli" dedi.
BİR GÜNDE HER ŞEY DEĞİŞMEZ
Siyah-beyazlıların başarılı hocası Şenol Güneş, yabancı sınırlaması konusunun bugün konuşulmasının doğru olmadığını söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Ben bu kadar yabancı sayısına Türkiye'nin hazır olduğunu düşünmüyorum. Bu doğru bir şey değil. Bu değişebilir mi? Tabii ki değişebilir. İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya gibi aynı yaşam tarzında olduğu zaman serbest olsun. Şu anda bir takım yaptırımlar olmalı. Biz geçici çözümler ile kulübü memnun etmeye çalışıyoruz. Yabancı sınırlamasının bugün konuşulmasını doğru bulmuyorum" yorumunu yaptı.
OZAN TUFAN 'TAK' DİYE GİTTİ
F.Bahçeli Ozan Tufan hızlı gelişen bir oyuncuyken birden tak diye kesildi. Bir oyuncunun yok olmasına üzüleceğiz. Başarısızken destek olunmalı. Orada ya da burada oynaması önemli değil. Ben giden her oyuncunun başarılı olmasını isterim.
CENK TOSUN ÇOK ÇALIŞMALI
Cenk gol atıyor övülüyor, atamıyor tepki alıyor. Daha çok çalışması gerekiyor, çalışmayı bırakırsa geride kalır. Bu Oğuzhan için de geçerli.. Tolga'ya da destek olunmalı. Onu dışlamak, tüm takımı rahatsız eder.
SÖZLEŞME SORUNUMUZ YOK
KULÜPLE ilişkilerimizde sorun yok. Bugünkü oyuncular ile biz yeni bir şampiyonluk almalıyız. Önce mukavelesi biten oyuncular ile görüşülmelidir, beni sona koymalısınız. Yarın gitsem de aynı şeyleri söyleyeceğim.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Asla taviz vermeyeceğiz"
Toplam 4
Yorum
TG BOS LAFLAR
- Akbay’dan mest eden sözler
Toplam 4
Yorum
Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
- Rezerve!
Toplam 39
Yorum
Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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