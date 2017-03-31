Emre Mor yetenekli ama!
Teknik direktör Şenol Güneş, yeni sezon transfer listesini henüz hazırlamadığını söyledi.
Gündeminde hiçbir oyuncu olmadığını belirten ve elindeki futbolcuların hepsinin çok değerli olduğunu belirten Güneş, "Biz bir aileyiz. Saha dışı ve içerisindeki her oyuncumuza destek olmalıyız. Ayrımcılık yapmayacağız. Hepsi iyi olacak. Emre Mor'un ismi sıkça dolaşıyor. Yetenekli ve iyi oyuncu. Dortmund'a transfer olmadan önce görüşmeler olmuştu. Ancak bana onunla ilgili gelen bir gündem yok. Başkan da zaten gerekli açıklamayı yaptı. Biz eldeki oyuncularımız ile yarışı bitirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Asla taviz vermeyeceğiz"
Toplam 4
Yorum
TG BOS LAFLAR
- Akbay’dan mest eden sözler
Toplam 4
Yorum
Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
- Rezerve!
Toplam 39
Yorum
Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
Emre Mor yetenekli ama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.