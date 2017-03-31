 Emre Mor yetenekli ama! – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    yetenekli ama!

    Emre Mor yetenekli ama!

    Teknik direktör Şenol Güneş, yeni sezon transfer listesini henüz hazırlamadığını söyledi.

    Gündeminde hiçbir oyuncu olmadığını belirten ve elindeki futbolcuların hepsinin çok değerli olduğunu belirten Güneş, "Biz bir aileyiz. Saha dışı ve içerisindeki her oyuncumuza destek olmalıyız. Ayrımcılık yapmayacağız. Hepsi iyi olacak. Emre Mor'un ismi sıkça dolaşıyor. Yetenekli ve iyi oyuncu. Dortmund'a transfer olmadan önce görüşmeler olmuştu. Ancak bana onunla ilgili gelen bir gündem yok. Başkan da zaten gerekli açıklamayı yaptı. Biz eldeki oyuncularımız ile yarışı bitirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:17
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