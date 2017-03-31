 Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

    Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği ile 2 Nisan Pazar günü Vodafone Arena'da karşılaşacak Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, siyah-beyazlıların Astra Giurgiu ile oynadığı hazırlık maçının ardından sol uyluk ön adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve mikro kanama tespit edilen 'in, takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.

    Kondisyon ve taktik ağırlıklı olduğu ifade edilen antrenmanın ısınma hareketleri ile başladığı, top kontrolü ve pas çalışması ile devam ettiği aktarıldı. İdmanın, duran top organizasyonları, yarı sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdiği bildirildi.

    Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:00
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