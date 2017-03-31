Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği ile 2 Nisan Pazar günü Vodafone Arena'da karşılaşacak Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, siyah-beyazlıların Astra Giurgiu ile oynadığı hazırlık maçının ardından sol uyluk ön adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve mikro kanama tespit edilen Caner Erkin'in, takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.
Kondisyon ve taktik ağırlıklı olduğu ifade edilen antrenmanın ısınma hareketleri ile başladığı, top kontrolü ve pas çalışması ile devam ettiği aktarıldı. İdmanın, duran top organizasyonları, yarı sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdiği bildirildi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:00
- "Asla taviz vermeyeceğiz"
Toplam 4
Yorum
TG BOS LAFLAR
- Akbay’dan mest eden sözler
Toplam 4
Yorum
Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
- Rezerve!
Toplam 39
Yorum
Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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