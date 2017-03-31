Beşiktaş FETÖ’cüler için düğmeye bastı
Galatasaray’dan sonra Beşiktaş Kulübü de FETÖ ile bağlantısı olan üyelerini atmak için harekete geçti
Galatasaray'ın FETÖ'cü üyeleri ihraç etmesinin ardından Beşiktaş da düğmeye bastı. Siyah beyazlıların, FETÖ ile bağlantısı olan kongre üyeleri için devletin ilgili makamları ile iş birliğine gittiği ve üyelik iptalleri için hareket geçtiği öğrenildi.
FETÖ üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan ve kaçak olan Zaman gazetesi eski yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın kulüple ilişkisi kesilecek.
Dumanlı'nın yanı sıra halen kaçak olan ve hakkında yakalama kararı bulunan eski yönetici İhsan Kalkavan da listede... Konu hakkında kulüp yönetimi ve sicil kurulunun bir çalışma yaptığı bildirildi. Bu arada sosyal medyadan da, "Bu isimler neden hala atılmadı!" eleştirisi yönetime yapıldı.
Kaynak: SABAH
FETÖ üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan ve kaçak olan Zaman gazetesi eski yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın kulüple ilişkisi kesilecek.
Dumanlı'nın yanı sıra halen kaçak olan ve hakkında yakalama kararı bulunan eski yönetici İhsan Kalkavan da listede... Konu hakkında kulüp yönetimi ve sicil kurulunun bir çalışma yaptığı bildirildi. Bu arada sosyal medyadan da, "Bu isimler neden hala atılmadı!" eleştirisi yönetime yapıldı.
Kaynak: SABAH
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:07
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