 Beşiktaş FETÖ’cüler için düğmeye bastı – Fotomaç – 31 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş FETÖ’cüler için düğmeye bastı

    Beşiktaş FETÖ’cüler için düğmeye bastı

    Galatasaray’dan sonra Beşiktaş Kulübü de FETÖ ile bağlantısı olan üyelerini atmak için harekete geçti

    Galatasaray'ın FETÖ'cü üyeleri ihraç etmesinin ardından Beşiktaş da düğmeye bastı. Siyah beyazlıların, FETÖ ile bağlantısı olan kongre üyeleri için devletin ilgili makamları ile iş birliğine gittiği ve üyelik iptalleri için hareket geçtiği öğrenildi.

    FETÖ üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan ve kaçak olan Zaman gazetesi eski yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın kulüple ilişkisi kesilecek.

    Dumanlı'nın yanı sıra halen     kaçak olan ve hakkında yakalama kararı bulunan eski yönetici İhsan Kalkavan da listede... Konu hakkında kulüp yönetimi ve sicil kurulunun bir çalışma yaptığı bildirildi. Bu arada sosyal medyadan da, "Bu isimler neden hala atılmadı!" eleştirisi yönetime yapıldı.

    Kaynak: SABAH
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:07
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş FETÖ’cüler için düğmeye bastı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.