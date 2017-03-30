Ve Rhodolfo gönderiliyor
Beşiktaş'tan ayrılacak ilk isim belli oldu. Yeni sezonda takımdan gönderilecek ilk ismin Rhodolfo olacağı belirtildi. Kulüp yöneticilerinin, sakatlığı sonrasında bir türlü beklenen geri dönüşü yapamayan Brezilyalı savunmacının menajerine "Gelecek sezon onu kadromuzda düşünmüyoruz" dediği ifade edilirken; bonservis konusunda Brezilyalı oyuncuya yardımcı olacağı da belirtildi.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
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