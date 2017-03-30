 Ve Rhodolfo gönderiliyor – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Ve gönderiliyor

    Ve Rhodolfo gönderiliyor
    'tan ayrılacak ilk isim belli oldu. Yeni sezonda takımdan gönderilecek ilk ismin Rhodolfo olacağı belirtildi. Kulüp yöneticilerinin, sakatlığı sonrasında bir türlü beklenen geri dönüşü yapamayan Brezilyalı savunmacının menajerine "Gelecek sezon onu kadromuzda düşünmüyoruz" dediği ifade edilirken; bonservis konusunda Brezilyalı oyuncuya yardımcı olacağı da belirtildi.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:53
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