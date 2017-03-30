''Tapusuyla alırız!''
Başkan Orman, Emre Mor’un kiralanmasıyla ilgili, “İstersek şartları ve uzun dönemi ile alakalı isteriz” açıklamasını yaptı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Emre Mor transferiyle alakalı flaş bir açıklamada bulundu. "Beşiktaş, bir oyuncunun gelişmesi için zaman harcayacak bir kulüp değil" diyen Orman şöyle devam etti: "Emre Mor, Dortmund'a gitmeden bizim de beğendiğimiz bir oyuncuydu. Transferi için de uğraştık. Beşiktaş, dünyanın sayılı kulüplerinden ve Avrupa'nın ilk 16 takımı arasındayız. İnşallah ilk 8'e gireceğiz. Emre'yi biz istersek şartları ve uzun dönemi ile alakalı isteriz." Orman; Marcelo, Necip ve Oğuzhan'ın kontratlarını uzatacaklarını ifade ederek, "Bugünlerde Marcelo, Necip ve Oğuzhan'ın kontratlarını uzatıyoruz, o aşamadayız. 1 ya da 2 transfer olacak. Yabancı dışında yerli oyuncular da var beğendiğimiz. En iyi scout ekibiyle çalışmaktayız ve onlar bize devamlı beğendikleri oyuncuları raporluyorlar" diye konuştu.
DKY'DEN 11 DAİRE ALINDI
Beşiktaş taraftarının maçlara gösterdiği ilgiden çok memnun olduğunu ifade eden Başkan Orman şunları söyledi: "Eskiden 11 binlere oynuyorduk, kombinede şimdi 32 binler gidiyor. Hatta bir 32 bin daha olsa alacak taraftarımız var. Çok fazla kombine talebi var, çok tahmin etmiyorum yer kalacağını. 2 bin 200 civarında rakip takımlara bıraktığımız yerler var. Sponsorlara verilen yerler de var ve zaten 6 bin tane filan kalıyor maç başına satabileceğimiz yer." Bu arada Beşiktaş yönetimi, DKY İnşaat ile işbirliği anlaşması imzaladı. Başkan Orman, DKY İnşaat'tan 11 daire aldıklarını, basketbol ve voleybol branşlarında oynayan yabancı sporcular için kira ödeme derdinden kurtulacaklarını söyledi.
HEPSİNİ İSTİYORUZ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bu sezon hem Spor Toto Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi. Orman, sporcu gıda markası Hardline ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mücadele ettikleri UEFA Avrupa Ligi ile Süper Lig'den hangisinde başarıyı tercih edecekleri yönündeki soruya Orman, "İstedikçe Allah verir. Niye bir tercihte bulunayım ki, UEFA Kupası'nı da lig şampiyonluğunu da istiyoruz. Kupaların hepsini istiyoruz. Bizim işimiz Beşiktaşlıları, sporseverleri mutlu etmek, Allah da nasip etsin" yanıtını verdi.
LYON'DA 25 BİN BEŞİKTAŞLI
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla yapacakları ilk maça taraftarların yoğun ilgisinin olduğunu ve rakip kulübün Beşiktaşlılar için 17 bin kişilik bir tribün daha açtığını hatırlatan Orman şöyle devam etti: "Lyon'da 20-25 bin civarında Beşiktaşlı taraftar olacak. Bizim talebimiz olmadı. Lyon Kulübü, Avrupa'da yaşayan Beşiktaşlılara 17 bin kişilik tribün açtı. Biletler bir saat içinde satılmış. Bize de 3 bin civarında bilet verildi. Talep o kadar fazla ki, 17 bin kişilik biletler bir saat içinde satılınca taraftarlar, diğer bölümlerden almaya başlamış. Lyon kulübü kontrollü gitmek için satışı durdurmuş. 58 bin kişi doldururduk ama şimdilik 25 bin kişide kalacağız. Beşiktaş Kulübü açısından çok hoş bir şey. Lyon, kendisine komşu herhangi bir ülke takımıyla maç yapmış olsaydı o kadar kısa sürede bu sayıda insanı toplayamazdı. Bu durum Beşiktaş'a düşkünlüğü pekiştirecek bir şey."
MAÇ SIRASINDA KURALLAR DEĞİŞMEZ
Başkan Fikret Orman, yabancı oyuncu sayısıyla ilgili ilginç bir benzetme yaptı. Orman, "Bir karar verildikten sonra dönülmemesi lazım. Bir kulüp kendi işini doğru yaptığı sürece her sistemde doğru hareket edebilir. Maç başladıktan sonra kural değişmez. Buna göre devam edilmesini daha doğru buluyorum" yorumunu yaptı.
DKY'DEN 11 DAİRE ALINDI
Beşiktaş taraftarının maçlara gösterdiği ilgiden çok memnun olduğunu ifade eden Başkan Orman şunları söyledi: "Eskiden 11 binlere oynuyorduk, kombinede şimdi 32 binler gidiyor. Hatta bir 32 bin daha olsa alacak taraftarımız var. Çok fazla kombine talebi var, çok tahmin etmiyorum yer kalacağını. 2 bin 200 civarında rakip takımlara bıraktığımız yerler var. Sponsorlara verilen yerler de var ve zaten 6 bin tane filan kalıyor maç başına satabileceğimiz yer." Bu arada Beşiktaş yönetimi, DKY İnşaat ile işbirliği anlaşması imzaladı. Başkan Orman, DKY İnşaat'tan 11 daire aldıklarını, basketbol ve voleybol branşlarında oynayan yabancı sporcular için kira ödeme derdinden kurtulacaklarını söyledi.
HEPSİNİ İSTİYORUZ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bu sezon hem Spor Toto Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi. Orman, sporcu gıda markası Hardline ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mücadele ettikleri UEFA Avrupa Ligi ile Süper Lig'den hangisinde başarıyı tercih edecekleri yönündeki soruya Orman, "İstedikçe Allah verir. Niye bir tercihte bulunayım ki, UEFA Kupası'nı da lig şampiyonluğunu da istiyoruz. Kupaların hepsini istiyoruz. Bizim işimiz Beşiktaşlıları, sporseverleri mutlu etmek, Allah da nasip etsin" yanıtını verdi.
LYON'DA 25 BİN BEŞİKTAŞLI
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla yapacakları ilk maça taraftarların yoğun ilgisinin olduğunu ve rakip kulübün Beşiktaşlılar için 17 bin kişilik bir tribün daha açtığını hatırlatan Orman şöyle devam etti: "Lyon'da 20-25 bin civarında Beşiktaşlı taraftar olacak. Bizim talebimiz olmadı. Lyon Kulübü, Avrupa'da yaşayan Beşiktaşlılara 17 bin kişilik tribün açtı. Biletler bir saat içinde satılmış. Bize de 3 bin civarında bilet verildi. Talep o kadar fazla ki, 17 bin kişilik biletler bir saat içinde satılınca taraftarlar, diğer bölümlerden almaya başlamış. Lyon kulübü kontrollü gitmek için satışı durdurmuş. 58 bin kişi doldururduk ama şimdilik 25 bin kişide kalacağız. Beşiktaş Kulübü açısından çok hoş bir şey. Lyon, kendisine komşu herhangi bir ülke takımıyla maç yapmış olsaydı o kadar kısa sürede bu sayıda insanı toplayamazdı. Bu durum Beşiktaş'a düşkünlüğü pekiştirecek bir şey."
MAÇ SIRASINDA KURALLAR DEĞİŞMEZ
Başkan Fikret Orman, yabancı oyuncu sayısıyla ilgili ilginç bir benzetme yaptı. Orman, "Bir karar verildikten sonra dönülmemesi lazım. Bir kulüp kendi işini doğru yaptığı sürece her sistemde doğru hareket edebilir. Maç başladıktan sonra kural değişmez. Buna göre devam edilmesini daha doğru buluyorum" yorumunu yaptı.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
''Tapusuyla alırız!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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