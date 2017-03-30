Şenol Güneş'ten 'Emre Mor' açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Lyon'u elebileceklerini söyleyen Güneş, Caner ve Demba Ba'nın durumları hakkında bilgi verirken Emre Mor'un ise transfer gündeminde olmadığını ifade etti. Şenol Güneş kızının yaptığı pastayı da 2. başkan Ahmet nur Çebi ile birlikte keserek basın mensuplarına ikram etti. Güneş "Başkan iki kupayı da istiyor. Biraz genç ya, hızlı gidiyor" da dedi. Şenol Güneş'in sözlerinden satırbaşları şöyle:

"BAŞKAN 2 KUPA İSTİYOR"

"Kulübün beklentilerinin farkındayız, biz geçen senenin üzerine bu yılın şampiyonluğunu da eklemek zorundayız. Sözleşmem konusunda yeni bir şey yok. Kupa mutlaka gelecek. Ama 1 ama 2, Başkan 2 tane istiyor. Biraz genç ya hızlı gidiyor. Başkanın hesaplarına, hedeflerine göre hareket edeceğiz."

"EMRE MOR GÜNDEMİMİZDE YOK"

"Benim transfer gündemimde hiçbir oyuncu yok. Emre Mor iyi bir oyuncu. Dortmund'a gelmeden önce Beşiktaş'la görüşme yapmıştı. Bize karşı iddialı veya iddiasız her takım daha çok motive olarak oynuyor. Çünkü iyi oynuyoruz ve lideriz . Şampiyon olmamız gerekiyor. Bizim için ikincilik başarı değildir."

"LYON'LA DAHA SONRAKİ TURLARDA KARŞILAŞMAK İSTERDİM"

"Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin üzüntüsü içimizde hep olacak. Gruptan çıkmamız gerekirdi. Son maçın farklı bir hikayesi oldu. Lyon'u eleyebiliriz, futbolda var bu ama şu an Lyon'un avantajı, kadromuzun bizimkinden daha iyi bir görüntü vermiş olması. Lyon ve Manchester United, Avrupa Ligi için favori görülüyor. Lyon'la daha sonraki turlarda karşılaşmak isterdim. Hedefimiz çıkıp aslanlar gibi oynamak. Lyon iyi oynuyor ama biz de iyi oynamaya çalışıyoruz."

"DEMBA BA VE CANER İYİ DURUMDA AMA DAHA ZAMAN İSTER"

"Caner ve Demba Ba antrenmanda gayet iyi ancak eski durumlarına göre gerideler.. Caner'in isteği çok fazla. Fiziksel bir yüklemenin karşılığında adelesinde gerginlik var. Önemli bir şey olduğunuu düşünmüyoruz. Caner'in fizik durumuna göre Lyon maçlarında kadroda olma durumu olabilir. Demba Ba daha dengeli gidiyor. İhtiyaç olursa bu hafta, bir sonraki hafta kadroya alabiliriz."

"VİDEO HAKEM OLSAYMIŞ BAŞAKŞEHİR'İN DAHA MI FAZLA PUANI OLACAKMIŞ?

Video hakem konusuna da değinen ve takipçileri Medipol Başakşehir'in puan durumuna atıfta bulunan Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı:



"Video hakem olsaymış Başakşehir'in daha mı fazla puanı olacakmış? Tartışmalı pozisyonlarda ne olacak? Evet video hakem olmalı, ama tartışılmalı. Ben zararlı olacağını düşünmüyorum ama özünü bozmamalı. Teknoloji futbolda olmalı. Birileri futbolun doğasını bozar diyor ama ortada haksızlık var. Futbol değişiyor, buna uymalıyız.

"OZAN TUFAN TAK DİYE KESİLDİ. YOK OLURSA ÜZÜLECEĞİZ"



"Bir oyuncunun yok olmasına üzüleceğiz. Başarısızken destek olunmalı. Ozan Tufan hızlı gelişen bir oyuncuyken birden tak diye kesildi. Orada ya da burada oynaması önemli değil. Ben giden her oyuncunun başarılı olmasını isterim. Olcay'ın gitmesine üzüldüm. Trabzon'da başarılı olmasını isterim. Yabancı transfer olayı tek başına bir olay değildir. Teşvik için yapılmıştır ama uygulaması iyi olmamıştır"