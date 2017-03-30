 Şenol Güneş’ten basın toplantısı – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    ’ten basın toplantısı

    Şenol Güneş’ten basın toplantısı
    Siyah-beyazlı takımın başarılı çalıştırıcısı , basın mensuplarının karşısına geçecek. Şenol Güneş, bugün saat 12.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. Saat 12.00'de yapılacak olan basın toplantısında Güneş'in, takımın son durumundan lig ve Avrupa'daki şampiyonluk yarışına kadar birçok konuda açıklamada bulunması bekleniyor.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:54
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