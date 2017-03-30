Şenol Güneş’ten basın toplantısı
Siyah-beyazlı takımın başarılı çalıştırıcısı Şenol Güneş, basın mensuplarının karşısına geçecek. Şenol Güneş, bugün saat 12.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. Saat 12.00'de yapılacak olan basın toplantısında Güneş'in, takımın son durumundan lig ve Avrupa'daki şampiyonluk yarışına kadar birçok konuda açıklamada bulunması bekleniyor.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Şenol Güneş’ten basın toplantısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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