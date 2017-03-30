 Oğuzhan'a Roma pençesi – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Oğuzhan'a pençesi

    Oğuzhan'a Roma pençesi

    İtalyan ekibi, 'ın genç kaptanına göz dikti. ile 3 yıllık anlaşma yapan sportif direktör Monchi, transfer listesinin başına Oğuzhan’ı koydu. İtalyanlar, Milli yıldız için 12 milyon euro’yu gözden çıkardı.

    'ta yeni sezon transfer harekatı tüm hızıyla sürerken, siyahbeyazlı oyunculara da teklif üzerine teklif gelmeye devam ediyor. Kara Kartal'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup ile ilgili İtalyan La Gazzetta Dello Sport gazetesinden ilk transfer iddiası geldi. Sevilla'da 2000 yılından bu yana sportif direktör olarak görev yapan Monchi, ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Sevilla'ya genç yaşta kazandırdığı futbolcular ile adından söz ettiren ve 2000 yılından bu yana görev yaptığı La Liga'dan ayrılan Monchi, Roma için transfer listesinin başına Beşiktaş'ın maestrosu Oğuzhan Özyakup'u koydu. Roma orta sahasında iyi bir sezon geçiren ve ilk 11'in değişilmez ismi olan Radja Nainggolan'ın sezon sonunda Chelsea'ye transfer olacağı konuşuluyordu. Sportif Direktör Monchi'nin İtalyan ekibi ile anlaşmasının ardından siyah- beyazlı oyuncuyu Roma'ya transfer etmek istediği belirtildi.

    20 MAÇTA 3 GOL, 3 ASİST
    Ayrıca İngiliz devi Arsenal altyapısından yetişip Beşiktaş'ta yıldızının parladığına dikkat çekilen Oğuzhan için, 12 milyon euro civarı bir bonservis bedeli ödenmesi gerektiği vurgulandı. Teknik direktör Şenol Güneş'in gözdelerinin başında gelen Oğuzhan, bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 20 maça çıkarken 3 gol ve 3 asist kaydetti. Oğuzhan'la ilgili son kararı Orman ve yönetimi verecek.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:28
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