Oğuzhan'a Roma pençesi
İtalyan ekibi, Beşiktaş'ın genç kaptanına göz dikti. Roma ile 3 yıllık anlaşma yapan sportif direktör Monchi, transfer listesinin başına Oğuzhan’ı koydu. İtalyanlar, Milli yıldız için 12 milyon euro’yu gözden çıkardı.
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer harekatı tüm hızıyla sürerken, siyahbeyazlı oyunculara da teklif üzerine teklif gelmeye devam ediyor. Kara Kartal'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup ile ilgili İtalyan La Gazzetta Dello Sport gazetesinden ilk transfer iddiası geldi. Sevilla'da 2000 yılından bu yana sportif direktör olarak görev yapan Monchi, Roma ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Sevilla'ya genç yaşta kazandırdığı futbolcular ile adından söz ettiren ve 2000 yılından bu yana görev yaptığı La Liga'dan ayrılan Monchi, Roma için transfer listesinin başına Beşiktaş'ın maestrosu Oğuzhan Özyakup'u koydu. Roma orta sahasında iyi bir sezon geçiren ve ilk 11'in değişilmez ismi olan Radja Nainggolan'ın sezon sonunda Chelsea'ye transfer olacağı konuşuluyordu. Sportif Direktör Monchi'nin İtalyan ekibi ile anlaşmasının ardından siyah- beyazlı oyuncuyu Roma'ya transfer etmek istediği belirtildi.
20 MAÇTA 3 GOL, 3 ASİST
Ayrıca İngiliz devi Arsenal altyapısından yetişip Beşiktaş'ta yıldızının parladığına dikkat çekilen Oğuzhan için, 12 milyon euro civarı bir bonservis bedeli ödenmesi gerektiği vurgulandı. Teknik direktör Şenol Güneş'in gözdelerinin başında gelen Oğuzhan, bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 20 maça çıkarken 3 gol ve 3 asist kaydetti. Oğuzhan'la ilgili son kararı Orman ve yönetimi verecek.
20 MAÇTA 3 GOL, 3 ASİST
Ayrıca İngiliz devi Arsenal altyapısından yetişip Beşiktaş'ta yıldızının parladığına dikkat çekilen Oğuzhan için, 12 milyon euro civarı bir bonservis bedeli ödenmesi gerektiği vurgulandı. Teknik direktör Şenol Güneş'in gözdelerinin başında gelen Oğuzhan, bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 20 maça çıkarken 3 gol ve 3 asist kaydetti. Oğuzhan'la ilgili son kararı Orman ve yönetimi verecek.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Oğuzhan'a Roma pençesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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