Milli arada kayıpları yok
Kartal, bu sezon milli maçlar dönüşünde puan kaybetmiyor. Daha önce milli maçlar nedeniyle liglere 3, 7 ve 11. haftalar öncesinde olmak üzere 3 kez ara verildi. Beşiktaş, milli maçlar dönüşü Karabük, Kayseri ve Adana ile karşılaşırken bu maçların hepsini galibiyetle tamamladı ve puan kaybı yaşamadı. Siyah-beyazlılar, 3 maçta 6 kez rakip ağları havalandırırken kalesinde ise 2 gol gördü.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Milli arada kayıpları yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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