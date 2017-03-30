 Milli arada kayıpları yok – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Milli arada kayıpları yok

    Milli arada kayıpları yok
    Kartal, bu sezon milli maçlar dönüşünde puan kaybetmiyor. Daha önce milli maçlar nedeniyle liglere 3, 7 ve 11. haftalar öncesinde olmak üzere 3 kez ara verildi. , milli maçlar dönüşü Karabük, Kayseri ve Adana ile karşılaşırken bu maçların hepsini galibiyetle tamamladı ve puan kaybı yaşamadı. Siyah-beyazlılar, 3 maçta 6 kez rakip ağları havalandırırken kalesinde ise 2 gol gördü.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:54
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