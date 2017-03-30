 Kenan’la ön protokol imzalandı – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Kenan’la ön protokol imzalandı

    Kenan’la ön protokol imzalandı
    'tan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Siyah-beyazlılar, Bundeliga-2 takımlarından Hannover'in 23 yaşındaki Türk yıldızı 'la anlaşmaya vardı. Beşiktaşlı yöneticilerin gurbetçi forvetin menajeriyle ön protokol imzaladığı öğrenildi. Hannover formasıyla 24 maçta 5 gol ve 2 asist yapan Kenan büyük bir aksilik çıkmazsa seneye siyah-beyazlı formayı giyecek.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:05
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