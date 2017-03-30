Kenan’la ön protokol imzalandı
Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Siyah-beyazlılar, Bundeliga-2 takımlarından Hannover'in 23 yaşındaki Türk yıldızı Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı. Beşiktaşlı yöneticilerin gurbetçi forvetin menajeriyle ön protokol imzaladığı öğrenildi. Hannover formasıyla 24 maçta 5 gol ve 2 asist yapan Kenan büyük bir aksilik çıkmazsa seneye siyah-beyazlı formayı giyecek.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Kenan’la ön protokol imzalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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