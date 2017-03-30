 Demba Ba’yla yüzler gülüyor – Fotomaç – 30 Mart 2017
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HEPSİ
    30 Mart 2017, Perşembe
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    ’yla yüzler gülüyor

    Demba Ba’yla yüzler gülüyor

    Sakatlığı geçen 'nın takımla birlikte çalışması Ümraniye'de keyifleri yerine getirdi.

    Dün sabah yapılan antrenmanda Senegalli yıldız önce Adriano ve Marcelo, ardından da Necip ile sık sık şakalaştı. Çift kale maçta da oynayan 'nın istekli ve hırslı görüntüsü, teknik direktör Şenol Güneş'in de keyfini yerine getirdi.



    ?3 EKSİKLE ÇALIŞTILAR
    'ta, milli takımlarından dönmeyen Ricardo Quaresma, Matej Mitrovic ve Vincent Aboubakar antrenmanda yer almazken, sakatlığı geçen Gökhan Gönül ise takımla çalıştı. Ersan Gülüm, düz koşunun ardından idmana salonda devam etti. Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:59
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