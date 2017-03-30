Demba Ba’yla yüzler gülüyor
Sakatlığı geçen Demba Ba'nın takımla birlikte çalışması Ümraniye'de keyifleri yerine getirdi.
Dün sabah yapılan antrenmanda Senegalli yıldız önce Adriano ve Marcelo, ardından da Necip ile sık sık şakalaştı. Çift kale maçta da oynayan Demba Ba'nın istekli ve hırslı görüntüsü, teknik direktör Şenol Güneş'in de keyfini yerine getirdi.
?3 EKSİKLE ÇALIŞTILAR
Beşiktaş'ta, milli takımlarından dönmeyen Ricardo Quaresma, Matej Mitrovic ve Vincent Aboubakar antrenmanda yer almazken, sakatlığı geçen Gökhan Gönül ise takımla çalıştı. Ersan Gülüm, düz koşunun ardından idmana salonda devam etti. Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı.
?3 EKSİKLE ÇALIŞTILAR
Beşiktaş'ta, milli takımlarından dönmeyen Ricardo Quaresma, Matej Mitrovic ve Vincent Aboubakar antrenmanda yer almazken, sakatlığı geçen Gökhan Gönül ise takımla çalıştı. Ersan Gülüm, düz koşunun ardından idmana salonda devam etti. Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
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