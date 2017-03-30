Caner Erkin’de ödem ve kanama
Kartal'da Caner Erkin şoku yaşanıyor.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle 153 gün sonra Rumen ekibi Astra ile oynanan hazırlık karşılaşmasında forma giyen Caner Erkin, yine sakatlandı. Uzun bir tedavi sürecini atlattıktan sonra ilk kez bu maçta forma giyen Caner Erkin'in, sol uyluk ön adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve mikro kanama tespit edildi. Caner Erkin'in ilk tespitlerin ardından 3 gün tedavi olacağı ve pazartesi günü takıma katılacağı açıklandı.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Caner Erkin’de ödem ve kanama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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