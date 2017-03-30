 Caner Erkin’de ödem ve kanama – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    ’de ödem ve kanama

    Caner Erkin’de ödem ve kanama

    Kartal'da şoku yaşanıyor.

    Yaşadığı sakatlık nedeniyle 153 gün sonra Rumen ekibi Astra ile oynanan hazırlık karşılaşmasında forma giyen , yine sakatlandı. Uzun bir tedavi sürecini atlattıktan sonra ilk kez bu maçta forma giyen Caner Erkin'in, sol uyluk ön adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve mikro kanama tespit edildi. Caner Erkin'in ilk tespitlerin ardından 3 gün tedavi olacağı ve pazartesi günü takıma katılacağı açıklandı.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
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