Biri Cenk’i tutsun
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 37 maçta 20 gol, milli formayla da 5 maçta 2 gol atan Cenk Tosun; idmandaki çift kalede bile durmadı.
Beşiktaş, pazar günü oynayacağı G.Birliği maçı hazırlıklarını sürdürürken, siyahbeyazlıların gol makinesi Cenk Tosun da fileleri havalandırmaya devam ediyor. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 37 maçta 20 gol, milli formayla da 5 maçta 2 gol atan Cenk Tosun; idmandaki çift kalede de ağları tam 5 kez havalandırdı. İdmanın son bölümünde dar alanda yapılan çift kale maç renkli görüntülere sahne oldu. Siyah-beyazlı takımın yıldız golcüsü Cenk Tosun, attığı gollerle antrenmanın parlayan ismi odu. Çift kale maçta turuncu takım, siyah ekibe üstünlük sağlarken, Cenk Tosun attığı 5 golle dikkati çekti. Antrenmanın ardından bazı futbolcular özel şut çalışmaları yapması dikkat çekti.
HERKESE ÖZEL SİGORTA!
Yönetim kadroda bulunan ve transfer edilecek her oyuncuyu aynı şirkete sigortalatacak. Transfer edilen oyuncunun kaç maç oynayabileceği, kaç gol atabileceği, kaç asist yapabileceği iki tarafın uzmanlarınca öngörülecek. Futbolcu beklentileri karşılayamazsa sigorta şirketi Beşiktaş'a tazminat ödeyecek.
HERKESE ÖZEL SİGORTA!
Yönetim kadroda bulunan ve transfer edilecek her oyuncuyu aynı şirkete sigortalatacak. Transfer edilen oyuncunun kaç maç oynayabileceği, kaç gol atabileceği, kaç asist yapabileceği iki tarafın uzmanlarınca öngörülecek. Futbolcu beklentileri karşılayamazsa sigorta şirketi Beşiktaş'a tazminat ödeyecek.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Biri Cenk’i tutsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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