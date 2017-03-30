 Biri Cenk’i tutsun – Fotomaç – 30 Mart 2017
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HEPSİ
    30 Mart 2017, Perşembe
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    Biri Cenk’i tutsun

    Biri Cenk’i tutsun

    Bu sezon formasıyla 37 maçta 20 gol, milli formayla da 5 maçta 2 gol atan ; idmandaki çift kalede bile durmadı.

    , pazar günü oynayacağı G.Birliği maçı hazırlıklarını sürdürürken, siyahbeyazlıların gol makinesi Cenk Tosun da fileleri havalandırmaya devam ediyor. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 37 maçta 20 gol, milli formayla da 5 maçta 2 gol atan ; idmandaki çift kalede de ağları tam 5 kez havalandırdı. İdmanın son bölümünde dar alanda yapılan çift kale maç renkli görüntülere sahne oldu. Siyah-beyazlı takımın yıldız golcüsü Cenk Tosun, attığı gollerle antrenmanın parlayan ismi odu. Çift kale maçta turuncu takım, siyah ekibe üstünlük sağlarken, Cenk Tosun attığı 5 golle dikkati çekti. Antrenmanın ardından bazı futbolcular özel şut çalışmaları yapması dikkat çekti.

    HERKESE ÖZEL SİGORTA!
    Yönetim kadroda bulunan ve transfer edilecek her oyuncuyu aynı şirkete sigortalatacak. Transfer edilen oyuncunun kaç maç oynayabileceği, kaç gol atabileceği, kaç asist yapabileceği iki tarafın uzmanlarınca öngörülecek. Futbolcu beklentileri karşılayamazsa sigorta şirketi Beşiktaş'a tazminat ödeyecek.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
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