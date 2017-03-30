Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi

Beşiktaş, ligin 26. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılar eksik çalıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Beşiktaş, hazırlıklarını hız kesmeden sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman düz koşuyla başladı ve istasyon çalışmalarıyla devam etti. İdmanın son bölümünde dar alanda yapılan çift kale maç renkli görüntülere sahne oldu. Siyah-beyazlı takımın yıldız golcüsü Cenk Tosun, attığı gollerle antrenmanın parlayan ismi odu. Siyah-beyazlı takımın bir başka yıldızı Demba Ba da çift kale maçta oynadı. Cenk Tosun'lu turuncu takım, çift kale maçı kazanırken, antrenmanın ardından takım olarak galibiyet pozu verdiler. İdman sonrasında bazı futbolcular özel şut çalışmaları gerçekleştirdi.



Caner idmanda yer almadı

Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Milli takımlarından bugün dönecek olan Ricardo Quaresma, Matej Mitrovic ve Vincent Aboubakar antrenmanda yer almazken, adalesinde hafif ağrısı bulunan Caner Erkin özel program dahilinde çalıştı. Ersan Gülüm de düz koşunun ardından idmana salonda devam etti. Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'da yapacağı idmanla devam edecek.