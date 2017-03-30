Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği ile 2 Nisan Pazar günü Vodafone Arena'da karşılaşacak Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, siyah-beyazlıların Astra Giurgiu ile oynadığı hazırlık maçının ardından sol uyluk ön adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve mikro kanama tespit edilen Caner Erkin'in, takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.
Kondisyon ve taktik ağırlıklı olduğu ifade edilen antrenmanın ısınma hareketleri ile başladığı, top kontrolü ve pas çalışması ile devam ettiği aktarıldı. İdmanın, duran top organizasyonları, yarı sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdiği bildirildi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:29
- TFF ve UEFA'ya 220 milyon euroluk dava!
Toplam 9
Yorum
FUTBOL USA AZ BU MIKTAR, BIR MILYAR EU. YAPIN RONALDO, MESSI, NEYMAR GIBI FUTBULCULARIDA ALIRSIN OHH YANGEL YAT ONDAN SONRA.
- ''Beşiktaşlı golcüyü alabiliriz''
Toplam 16
Yorum
Düsseldorf'lu O' da Cenk Gönen'in akibetine ugrar ! Beşiktaş, Anadolu takımlarına oyuncu kiralamalı, satmalı. Hiç olmazsa degeri bilinir, faydalanılır !
- TFF ve UEFA'ya 220 milyon euroluk dava!
Toplam 9
Yorum
1907 transfer paraları çıkıyor.......................................)
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