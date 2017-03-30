 Beşiktaş'a bir sponsor daha – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Beşiktaş'a bir sponsor daha

    Beşiktaş'a bir sponsor daha

    Beşiktaş, sporcu içeceği olan Hardline ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

    Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen sponsorluk anlaşmasında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Hardline Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Taşhan ile siyah-beyazlı futbolculardan Atınç Nukan ve Marcelo Guedes katıldı.

    Fikret Orman burada yaptığı açıklamada, "Gecikmiş bir program bu, daha evvel yapacaktık. Bu zamana kadar ürünü test etmiş olduk. Kulübümüz birçok sponsorluk yapıyor ve bugün de Hardline bizim yeni sponsorumuz" diye konuştu.

    Taşhan: "Gurur duyuyoruz"
    Hardline Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Taşhan ise, "Türk sporunun ve sporcusunun destekçisi olmak için bu yola çıktık. Milli gururumuz olan Beşiktaş ile tüm spor branşlarıyla alakalı sponsorluk anlaşması yaptık. Büyük heyecan, mutluluk ve gurur duyuyoruz" açıklamasını yaptı.
    Fikret Orman, "Bu içeceğin enerjisi bize inşallah UEFA kupasını da getirir" dedi.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:17
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