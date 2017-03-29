Türkiye’de çok mutlu yaşıyor!

Alman basını, Andreas Beck için özel bir analiz yaptı.

Swr.de sitesinde "Boğaz'ın Sarı Kartalı" başlığıyla yayınlanan araştırmada, Beck'in İstanbul'da çok kaliteli bir hayat sürdüğü kaydedildi. Haberde Beck'in, Türkiye'de çok mutlu olduğunu vurgulayıp, "Burada çok güzel şartlar ve imkanlar var. Kaliteli bir yaşam sürüyorum İstanbul'da. Türkiye'yi çok seviyorum" ifadelerine yer verildi.