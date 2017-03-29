 Türkiye’de çok mutlu yaşıyor! – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Türkiye’de çok mutlu yaşıyor!

    Türkiye’de çok mutlu yaşıyor!

    Alman basını, için özel bir analiz yaptı.

    Swr.de sitesinde "Boğaz'ın Sarı Kartalı" başlığıyla yayınlanan araştırmada, Beck'in İstanbul'da çok kaliteli bir hayat sürdüğü kaydedildi. Haberde Beck'in, Türkiye'de çok mutlu olduğunu vurgulayıp, "Burada çok güzel şartlar ve imkanlar var. Kaliteli bir yaşam sürüyorum İstanbul'da. Türkiye'yi çok seviyorum" ifadelerine yer verildi.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:02
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