 Türk taraftarı Lyon’u çıldırttı – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Türk taraftarı ’u çıldırttı

    Türk taraftarı Lyon’u çıldırttı

    Fransa'da bulunan Türk taraftarlar, - karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi.

    Kulübü'nün Türk taraftarların yoğun ilgisi ve gelir elde etmek istemesi sebebiyle karşılaşma için 16 bin bilet ayırdığı ve bunların tamamının satıldığı öğrenildi. Lyon Kulübü, 'a satış yapması için 2800 bilet ayırırken; 59 bin kapasiteye sahip olan Parc OL'de yaklaşık 20 bin Beşiktaşlı taraftar olması bekleniyor.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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