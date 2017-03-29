 ''Tolga’ya verilen tepkiden utandım'' – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    ''Tolga’ya verilen tepkiden utandım''

    ''Tolga’ya verilen tepkiden utandım''
    Beşiktaşlı yönetici , hazırlık maçında 'e yapılan protestolara tepki gösterdi. Radyospor'a konuşan Ürkmezgil, "Tolga bunu kesinlikle hak etmiyor, ona yapılan bu davranışlardan ben utandım. Tolga bizim kaptanımız ve atlatacaktır bu durumu" diye konuştu.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:16
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