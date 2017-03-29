 Referandum şansı! – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Referandum şansı!

    Referandum şansı!

    'ın fikstür şansı...

    2 Nisan'da G.Birliği'ni ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, 8 Nisan'da Trabzon deplasmana gidiyor. Ardından Lyon'a gidecek olan , 16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa Referandumu nedeniyle ligde maça çıkmayacak. Referandum sebebiyle ligler 1 hafta ileriye atılırken, Beşiktaş, Lyon ile oynayacağı 2 zorlu mücadele arasında lig maçı yapmayacak.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
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