 Lyon’a fikstür şoku! – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    ’a fikstür şoku!

    Lyon’a fikstür şoku!
    UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi , fikstür şoku yaşıyor. Bu hafta sonunda lig mücadelesinde Rennes ile deplasmanda karşılaşacak olan Lyon, bir sonraki karşılaşmasını 8 Nisan'da Lorient ile oynayacaktı. Fakat Fransa Futbol Federasyonu, Lyon'un yarıda kalan Metz maçının 5 Nisan'da oynanmasına karar verdi. Fransız ekibi, 2-20 Nisan arasındaki 18 günde 6 maça çıkacak.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
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