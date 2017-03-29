''Kiralama durumumuz olabilir''
Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Dortmund'un genç yeteneği milli futbolcu Emre Mor'u kiralama durumlarının olduğunu söyledi.
Radyospor'a açıklamalarda bulunan Ürkmezgil transfer gündemini değerlendirirken Mario Gomez ile ilgili yönetim olarak bir tasarruflarının olmadığını da ifade etti.
"EMRE MOR'A SICAK BAKIYORUM"
Ürkmezgil "Aboubakar'la ilgili yönetim olarak bir çalışmamız yok ama başkanın muhakkak bir çalışması olabilir. Mario Gomez, için yazılanları ben de okuyorum ama yönetimde benim şahit olduğum bir konuşma olmadı. Mandzukic'le ilgili de bir bilgim yok. Başkanımız, Şenol Güneş ve Gökhan Keskin transferler ilgili çalışmaları araştırmaları sürdürüyorlar.Gökhan Keskin ve Metin Albayrak, oyuncu izlemeye gittiği zaman haftalarca orada kalıyorlar ve takip ediyorlar. Brezilya'dan da raporlarla dönecektir ve iyi transferler yapacağız mutlaka. Bizim ekonomik durumumuzun iyi olması transfer konusunda titiz davranmamızdan da kaynaklanıyor. Emre Mor'u kiralama durumumuz da olabilir, ben sıcak bakıyorum ve biz bu yöntemden çok ciddi verim aldık." diye konuştu.
Üniversite için çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Ahmet Ürkmezgil Tolga Zengin ile alakalı olarak "Tolga Zengin'e yapılan protestolara çok üzüldüm, bunu haketmiyor kesinlikle, o bizim kaptanımız ona yapılan bu davranışlardan ben utandım. Tolga bizim kaptanımız ve atlatacaktır bu durumu." dedi.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:24
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
super ligde hic bekletilmeden uygulamaya gecmesi l onumuzdeki sezondan itibaren tff hemen uygulamaya koysun. Seyirci icinde orta hakem ayni amerikan futbolundaki gibi duyurusunu yapsin.
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Var Aracının frekansına girmek isteyebilecek fanatik hackerlar hazır mı ?
- ''Kiralama durumumuz olabilir''
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB VE BJK FATIH TERIME DUA ETSIN EMRE MOR'U KESFETTI DORTMUND 'A GITMESINI SAGLADI, EMRE KOYU GS'LI AMA DURSUN ISE YARAMIYANLARI ALIYOR.
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