 ''Hollanda için oynamıyorum'' – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    ''Hollanda için oynamıyorum''

    ''Hollanda için oynamıyorum''
    Hollanda formasını en son 2011'deki Almanya maçında giyen Babel, "Hollanda'yı takip etmiyorum. Yaptıklarım ortada. Şu an Hollanda Milli Takımı'na davet almak için oynamıyorum. Kendim için oynuyorum ve bu beni daha iyi hissettiriyor" dedi. Bu arada Hollanda özel maçta dün evinde İtalya'ya 2-1 mağlup oldu. Quaresma'nın 58'de oyuna girdiği maçta ise Portekiz evinde, İsveç'e 3-2 yenildi.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:58
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