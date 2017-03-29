 Hedef 50 milyon dolar gelir – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Hedef 50 milyon dolar gelir

    Hedef 50 milyon dolar gelir

    Başkanı , 'Akıllı Stadyum' altyapısını tanıtmak üzere Vodafone Arena'da düzenlenen toplantıda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Orman, "İnönü Stadı'nın geliri 9-10 milyon dolar civarındaydı. Şimdi bu rakam dörde katlandı. 32 bin kombine ile oynuyoruz. Yeni kombinelerimiz de çarşamba günü (bugün) satışa çıkacak. Vodafone arena tüm gelir seviyelerinin üst noktalarında. 2018'de de stat gelirini 50 milyon dolara çıkarma düşüncemiz var. İnönü Stadı'nın 5 katı bir gelir bekliyoruz" dedi. Dünya genelindeki 25 milyon taraftarın destek vermesiyle bir dünya yıldızı alabileceklerini dile getiren Orman şöyle devam etti: "Bizim bütün oyuncularımız yıldız. Fakat kimsenin üstüne de yük olmayız. Herkes 'a olan sevgisiyle bir şey alır."

    ARENA'YA 40 MİLYON TL YATIRIM
    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Beşiktaş ile 150 milyon doları aşan değeriyle Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasını imzaladıklarını söyledi. Aksoy, "Stat bittikten sonra eklediğiniz bir iki özellikle o stat akıllı olmuyor. Vodafone Arena'ya 40 milyon liralık teknoloji yatırımı yaptık" ifadesini kullandı.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:55
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