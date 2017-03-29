Hedef 50 milyon dolar gelir
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 'Akıllı Stadyum' altyapısını tanıtmak üzere Vodafone Arena'da düzenlenen toplantıda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ARENA'YA 40 MİLYON TL YATIRIM
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Beşiktaş ile 150 milyon doları aşan değeriyle Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasını imzaladıklarını söyledi. Aksoy, "Stat bittikten sonra eklediğiniz bir iki özellikle o stat akıllı olmuyor. Vodafone Arena'ya 40 milyon liralık teknoloji yatırımı yaptık" ifadesini kullandı.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:55
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
super ligde hic bekletilmeden uygulamaya gecmesi l onumuzdeki sezondan itibaren tff hemen uygulamaya koysun. Seyirci icinde orta hakem ayni amerikan futbolundaki gibi duyurusunu yapsin.
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Var Aracının frekansına girmek isteyebilecek fanatik hackerlar hazır mı ?
- ''Kiralama durumumuz olabilir''
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB VE BJK FATIH TERIME DUA ETSIN EMRE MOR'U KESFETTI DORTMUND 'A GITMESINI SAGLADI, EMRE KOYU GS'LI AMA DURSUN ISE YARAMIYANLARI ALIYOR.
Hedef 50 milyon dolar gelir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.